Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Петербурге продавали квартиры в несуществующем поселке
Девять продуктов, которые утоляют жажду
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
Почему Лукашенко решил взять курс на независимость от России?
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
Разведка ДНР сообщила об огромных потерях армии Украины – СМИ
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Жириновский высказался о замужестве Собчак: реакция звезды
Безрукова вышла в свет с молодым мужчиной - СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
20Ситуация на юго-востоке Украины
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
10:48 (мск), источник: ЮГА.ру

СК по Краснодарскому краю: у нас нет дел в отношении вице-губернатора Гриценко

СУ СК РФ по Краснодарскому краю опровергло информацию о расследовании уголовного дела в отношении вице-губернатора Юрия Гриценко.

Источник: ЮГА.ру

«У нас таких уголовных дел нет», — сообщила порталу Юга.ру старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Как сообщали Юга.ру, чиновника заподозрили в преступлении по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Информацию о возбуждении уголовного дела подтвердил источник, знакомый с ситуацией, о расследовании сообщал редактор телепрограммы «Советская Кубань» Вячеслав Потапов.

Помощница Гриценко Ольга Котешева заявила, что она не комментирует эту ситуацию.

Ранее Гриценко допрашивали по делу о хищении 200 млн рублей из бюджета. Деньги предназначались для строительства перинатального центра в Сочи. Правоохранители проверяют информацию о том, что возможно для вывода средств мог использоваться КБ «Кубанский универсальный банк», который обанкротился в январе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия проведет альтернативные Паралимпиаде соревнования для спортсменов страны
Белый дом расследует утечки о беседах Трампа с Путиным
СМИ раскрыли подробности инцидента с ударом ВКС РФ в Сирии
КС поддержал уголовную ответственность за нарушения на митингах
Минсельхоз исключил рост цен на молоко
СМИ: большинство ударных подлодок Великобритании вышли из строя
Госдума приняла закон о бессрочной приватизации жилья
«Ростелеком» удалил свой мессенджер из магазинов приложений
Спорт
Фуркад против России: начали без церемоний Первая же гонка чемпионата мира — смешанная эстафета — усугубила конфликт между лидером мужского биатлона Мартеном Фуркадом и сборной России
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Фильм со Шварценеггером в роли россиянина раскритиковали Замминистра культуры Северной Осетии считает, что картина «Последствия» может стать спекуляцией на трагедии Виталия Калоева
Недвижимость
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Государство застрахует всех дольщиков
Цены на «первичку» и «вторичку» в Петербурге сравнялись
Жильцов новостроек предложили освободить от оплаты капремонта
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь