СК по Краснодарскому краю: у нас нет дел в отношении вице-губернатора Гриценко

«У нас таких уголовных дел нет», — сообщила порталу Юга.ру старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Как сообщали Юга.ру, чиновника заподозрили в преступлении по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Информацию о возбуждении уголовного дела подтвердил источник, знакомый с ситуацией, о расследовании сообщал редактор телепрограммы «Советская Кубань» Вячеслав Потапов.

Помощница Гриценко Ольга Котешева заявила, что она не комментирует эту ситуацию.

Ранее Гриценко допрашивали по делу о хищении 200 млн рублей из бюджета. Деньги предназначались для строительства перинатального центра в Сочи. Правоохранители проверяют информацию о том, что возможно для вывода средств мог использоваться КБ «Кубанский универсальный банк», который обанкротился в январе.