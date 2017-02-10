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09:50 (мск), источник: Publika.md

Румыния предоставит Молдове второй транш кредита в 50 миллионов евро на месяц раньше

Второй транш кредита в размере 50-ти миллионов евро предоставит Румыния нашей стране.

Источник: Publika.md

Средства со льготной процентной ставкой Молдова получит от соседней страны на месяц раньше условленного срока. Об этом сообщают в министерстве финансов.

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Ведомство отправило румынским коллегам официальное письмо с просьбой изменить дату выдачи денег.

Сумму выделят 27 февраля в рамках соглашения о финансовой помощи, заключенном между двумя странами.

В конце августа прошлого года правительство Румынии перечислило первый транш в 60 миллионов евро из 150-миллионого кредита для Молдовы.

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