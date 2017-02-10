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10:26 (мск), источник: 112.ua

Гройсман о вызове Марушевской в НАПК: Это даже не смешно

Накануне о своем посещении НАПК сообщила сама экс-глава Одесской таможни.

Источник: 112.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отреагировал на информацию о вызове экс-главы Одесской таможни Юлии Марушевской в НАПК из-за начисленной ей и сотрудницам ведомства премии в 500 грн на 8 Марта. На своей странице в Facebook премьер подчеркнул, что антикоррупционным органам в сегодня «есть чем заняться, кроме премии в 500 грн».

«Это даже не смешно! Бесспорно и дух, и буква закона должны соблюдаться. Но надо прежде всего искать не формальные нарушения, а добиваться того, чтобы каждый чиновник делал свое дело действительно профессионально и чтобы закон реально выполнялся всеми, независимо от персоналий», — написал Гройсман.

Накануне стало известно, что Марушевская давала пояснения в НАПК в связи с обращением первого заместителя руководителя СБУ Павла Демчины, заподозрившего в ее действиях коррупционное правонарушение. Оно, по словам инициатора обращения, заключается в начислении Марушевской на посту главы Одесской таможни одноразовой премии себе и сотрудницам таможни по поводу праздника 8 Марта. Премия составляла 500 грн.

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