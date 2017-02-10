Гройсман о вызове Марушевской в НАПК: Это даже не смешно

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отреагировал на информацию о вызове экс-главы Одесской таможни Юлии Марушевской в НАПК из-за начисленной ей и сотрудницам ведомства премии в 500 грн на 8 Марта. На своей странице в Facebook премьер подчеркнул, что антикоррупционным органам в сегодня «есть чем заняться, кроме премии в 500 грн».

«Это даже не смешно! Бесспорно и дух, и буква закона должны соблюдаться. Но надо прежде всего искать не формальные нарушения, а добиваться того, чтобы каждый чиновник делал свое дело действительно профессионально и чтобы закон реально выполнялся всеми, независимо от персоналий», — написал Гройсман.