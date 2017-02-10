Гройсман о вызове Марушевской в НАПК: Это даже не смешно
Накануне о своем посещении НАПК сообщила сама
Накануне о своем посещении НАПК сообщила сама
«Это даже не смешно! Бесспорно и дух, и буква закона должны соблюдаться. Но надо прежде всего искать не формальные нарушения, а добиваться того, чтобы каждый чиновник делал свое дело действительно профессионально и чтобы закон реально выполнялся всеми, независимо от персоналий», — написал Гройсман.
Накануне стало известно, что Марушевская давала пояснения в НАПК в связи с обращением первого заместителя руководителя СБУ Павла Демчины, заподозрившего в ее действиях коррупционное правонарушение. Оно, по словам инициатора обращения, заключается в начислении Марушевской на посту главы Одесской таможни одноразовой премии себе и сотрудницам таможни по поводу праздника 8 Марта. Премия составляла 500 грн.