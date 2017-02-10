Установлен еще один пособник Аблязова в Казахстане

«Национальным бюро по противодействию коррупции продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров АО «БТА Банк» Аблязова Мухтара, Жаримбетова Жаксылыка и других лиц по фактам хищения денежных средств банка. В ходе следствия установлен новый пособник Аблязова в Казахстане Мамай Жанболат Мамайулы. Он отмывал часть похищенных в БТА Банке денежных средств под видом проведения легальных финансовых операции через газету «Саяси калам: Трибуна», — говорится в сообщении ведомства.

«В настоящее время Антикоррупционной службой проводятся необходимые следственные действия, и т. ч. обыски по месту возможного нахождения финансовых и других документов, подтверждающих факты легализации преступных денег», — сообщают в Нацбюро.