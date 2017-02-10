Из-за обращений граждан изменения в Конституцию РК доработают

10 января в Акорде состоялось третье заседание Рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. На заседании обсуждены промежуточные итоги всенародного обсуждения проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК».

«Гражданами Казахстана базовые положения проекта закона, вынесенного Главой государства на всенародное обсуждение, в целом поддерживаются. При этом от граждан Республики поступило более полутысячи предложений по вопросам усиления роли Парламента, ответственности Правительства и местных органов власти, деятельности правоохранительной и судебной систем, а также по вопросам прав собственности», — говорится в распространенной информации.

Отмечается, что проект закона будет «доработан с учетом поступающих предложений и внесен на рассмотрение Главы государства». Ранее эксперт выразил мнение о том, что изменения в 26-ю статью Конституции нуждаются в доработке.