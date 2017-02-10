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13:00 (мск), источник: Югополис

Силовики не комментируют информацию об уголовном деле против вице-губернатора Кубани Гриценко

Представители правоохранительных органов Краснодарского края отказываются от комментариев по поводу возбуждения уголовного дела против Юрия Гриценко, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

Источник: Югополис

Вечером 9 февраля в своих социальных сетях краснодарский журналист Вячеслав Потапов опубликовал часть скана постановления о возбуждении уголовного дела против вице-губернатора Кубани Юрия Гриценко.

Скан сделан таким образом, что определить ведомство, которое возбудило уголовное дело, а также фамилию следователя невозможно.

— У меня действительно есть на руках соответствующее постановление, но опубликовать его полностью я не могу по ряду причин, — заявил Потапов в беседе с корреспондентом «Югополиса». — Насколько мне известно, сейчас Гриценко находится под подпиской о невыезде.

Представители СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что в производстве их ведомства такого уголовного дела нет.

В УФСБ по Краснодарскому краю отказались от официальных комментариев.

Источники в администрации Краснодарского края рассказали «Югополису», что 10 февраля Юрий Гриценко находится на своем рабочем месте, он бодр и трудится в привычном для себя режиме. Официальный комментарий о происходящем от самого Гриценко получить пока не удалось.

31 января стало известно, что вице-губернатор Кубани Гриценко допрошен в рамках дела о хищении 200 млн рублей.

Эти деньги, предназначались для строительства перинатального центра в Сочи, следствие проверяет информацию о том, что по указанию должностных лиц администрации края средства ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза» были незаконно перечислены застройщику через счет КБ «Кубанский универсальный банк», у которого в октябре прошлого года была отозвана лицензия.

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