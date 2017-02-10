Депутату ЗакСО Олегу Исакову в третий раз грозит банкроство

Согласно картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области, ранее Арбитражный суд Уральского округа отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции: дело было направлено на новое рассмотрение.

Ранее заседание уже несколько раз откладывалось и должно было состояться сегодня утром, однако, вновь было перенесено — на этот раз на 10 марта.

Напомним, банк ВТБ просит признать парламентария банкротом. Согласно материалам дела, Исаков задолжал банку более 58,5 млн руб. Еще 6,3 млн руб — составляет неустойка за просроченную задолженность по основному долгу, а также 2,2 млн руб. — неустойка на просроченную задолженность по процентам.

Между тем, ранее представитель Исакова представил в суд отзыв, в соответствии с которым, считает, что остаток основного долга с учетом выплат составляет порядка 4,7 млн руб.

Отметим также, что в материалах дела имеется ответ Службы судебных приставов об остатке задолженности в размере 18,1 млн руб.

Для уточнения размера задолженности арбитражный суд запросил информацию об остатке задолженности из Управления ФССП.