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10:38 (мск), источник: Nakanune.ru

Депутату ЗакСО Олегу Исакову в третий раз грозит банкроство

Депутату-«единороссу» Законодательного собрания Свердловской области Олегу Исакову в третий раз грозит банкротство. Заседание по иску ВТБ состоится 10 марта, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области, ранее Арбитражный суд Уральского округа отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции: дело было направлено на новое рассмотрение.

Ранее заседание уже несколько раз откладывалось и должно было состояться сегодня утром, однако, вновь было перенесено — на этот раз на 10 марта.

Напомним, банк ВТБ просит признать парламентария банкротом. Согласно материалам дела, Исаков задолжал банку более 58,5 млн руб. Еще 6,3 млн руб — составляет неустойка за просроченную задолженность по основному долгу, а также 2,2 млн руб. — неустойка на просроченную задолженность по процентам.

Между тем, ранее представитель Исакова представил в суд отзыв, в соответствии с которым, считает, что остаток основного долга с учетом выплат составляет порядка 4,7 млн руб.

Отметим также, что в материалах дела имеется ответ Службы судебных приставов об остатке задолженности в размере 18,1 млн руб.

Для уточнения размера задолженности арбитражный суд запросил информацию об остатке задолженности из Управления ФССП.

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