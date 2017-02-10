Тимошенко использует встречу с Трампом для политической борьбы — Климкин

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко использует встречу с президентом США Дональдом Трампом во внутриполитических целях, вместо того, чтобы работать на Украину, сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

Ранее украинское бюро BBC со ссылкой на источники среди американских советников Тимошенко сообщило, что она 2 февраля провела короткую встречу с Трампом во время молитвенного завтрака в Вашингтоне, в ходе которой президент США дал гарантии поддержки Украины. Сама Тимошенко позже подтвердила информацию о встрече. При этом Тимошенко утверждает, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом «услышала о желании помочь» Украине.

«Я считаю, что очень грустно, когда наши политики — и неважно кто — используют важные международные встречи в сугубо внутриполитических целях. И я считаю как лично, так и как министр: если бы у нас все ездили, вся Верховная Рада встречалась и продвигала наши интересы, я бы за это был аж двумя руками. Но на самом деле, это, увы, не так. Давайте работать на государство, на Украину, а не на внутриполитическую борьбу», — сказал глава МИД Украины накануне поздно вечером в эфире «1+1», его слова приводит новостной сайт телеканала.