Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
«Живой Кен» не может нормально дышать
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Жириновский высказался о замужестве Собчак: реакция звезды
Безрукова вышла в свет с молодым мужчиной - СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
20Ситуация на юго-востоке Украины
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
10:54 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Тимошенко использует встречу с Трампом для политической борьбы — Климкин

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин назвал «грустным», когда украинские политики используют важные международные встречи в сугубо внутриполитических целях.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко использует встречу с президентом США Дональдом Трампом во внутриполитических целях, вместо того, чтобы работать на Украину, сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

Ранее украинское бюро BBC со ссылкой на источники среди американских советников Тимошенко сообщило, что она 2 февраля провела короткую встречу с Трампом во время молитвенного завтрака в Вашингтоне, в ходе которой президент США дал гарантии поддержки Украины. Сама Тимошенко позже подтвердила информацию о встрече. При этом Тимошенко утверждает, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом «услышала о желании помочь» Украине.

«Я считаю, что очень грустно, когда наши политики — и неважно кто — используют важные международные встречи в сугубо внутриполитических целях. И я считаю как лично, так и как министр: если бы у нас все ездили, вся Верховная Рада встречалась и продвигала наши интересы, я бы за это был аж двумя руками. Но на самом деле, это, увы, не так. Давайте работать на государство, на Украину, а не на внутриполитическую борьбу», — сказал глава МИД Украины накануне поздно вечером в эфире «1+1», его слова приводит новостной сайт телеканала.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Анкара удовлетворена реакцией России на гибель турецких военных
Белый дом расследует утечки о беседах Трампа с Путиным
СМИ раскрыли подробности инцидента с ударом ВКС РФ в Сирии
КС поддержал уголовную ответственность за нарушения на митингах
Минсельхоз исключил рост цен на молоко
СМИ: большинство ударных подлодок Великобритании вышли из строя
Госдума приняла закон о бессрочной приватизации жилья
«Ростелеком» удалил свой мессенджер из магазинов приложений
Спорт
Фуркад против России: начали без церемоний Первая же гонка чемпионата мира — смешанная эстафета — усугубила конфликт между лидером мужского биатлона Мартеном Фуркадом и сборной России
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Фильм со Шварценеггером в роли россиянина раскритиковали Замминистра культуры Северной Осетии считает, что картина «Последствия» может стать спекуляцией на трагедии Виталия Калоева
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь