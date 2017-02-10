В Ростове разработали план реализации декабрьского послания президента
1 декабря 2016 года президент Владимир Путин определил основные задачи в экономике, социальной сфере, во внутренней и внешней политике на очередной год.
1 декабря 2016 года президент Владимир Путин определил основные задачи в экономике, социальной сфере, во внутренней и внешней политике на очередной год.
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Так приоритетной целью является профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений. Второе направление работы — расширение диалога власти и гражданского общества. Также большое внимание уделено социальным вопросам.