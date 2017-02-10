В Ростове разработали план реализации декабрьского послания президента

В Ростове-на-Дону сформировали план мероприятий по реализации этих задач. Как сообщает сайт администрации донской столицы, он включает в себя более 100 мероприятий по 14 основным направлениям.

Так приоритетной целью является профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений. Второе направление работы — расширение диалога власти и гражданского общества. Также большое внимание уделено социальным вопросам.