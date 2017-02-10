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15:44 (мск), источник: Вести Иркутск

Мэр Иркутска рассказал о работе городской администрации в 2016 году на встрече с жителями

Старокузьмихинскую развязку — запустили, грандиозную стройку самой большой в Прибайкалье школы «Эволюция» — закончили. 2016 в Иркутске можно назвать годом строек и ремонтов.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников встретился с жителями Правобережного округа и рассказал о результатах работы городской администрации в прошлом году. На правом берегу открыли 42 сквера и благоустроили дворы — в них появилось 30 новых детских площадок. Не обидели и спортсменов — отремонтировали корты на 5-й Армии и в Топкинском, приобрели спортивное оборудование для организации инвалидов. Не обошёл городской глава и больную для Иркутска тему — качество дорог.

— Наверняка многие из вас знают, что мы заставляли подрядчиков переделывать некачественно выполненные работы. Это не за бюджетные деньги, а подрядчик уже за свои средства обязан переделать. Мы потихоньку добьёмся того, чтобы максимально эффективно использовались бюджетные средства, а не каждый год одни и те же ямы ремонтировались, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

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