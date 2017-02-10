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11:35 (мск), источник: Вести Иркутск

Сергей Левченко на большой пресс-конференции отчитался за работу в прошлом году и рассказал о планах

Иркутский драмтеатр отремонтируют в этом году — рассказал губернатор Иркутской области. Сергей Левченко вообще на этой большой пресс-конференции подкинул много новостей.

Источник: Вести Иркутск

Под столь мощный поток позитива в рамках одной пресс-конференции губернатора иркутские журналисты, пожалуй, ещё не попадали. Вот лишь некоторые новости. Бюджетные доходы области в 2016-м впервые превысили расходы — более чем на 2 миллиарда рублей.

Рост производства, например, в сельском хозяйстве — почти шесть процентов. В аграрно-промышленном комплексе планируют увеличить поголовье крупного рогатого скота, пострадавшее от засухи и бескормицы 2015 года, реализовать более сотни инвестпроектов на селе. В частности, построить 50 гектаров теплиц и ввести в работу 23 рыбоводных участка — согласно поручению президента.

— 19 из них уже переданы на условиях аукциона организациям и главам КФХ в пользование на 10 лет, — говорит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

В прошлом году область построила 36 школ, больниц, детских садов. В этом планируется рекорд — 70 социальных объектов, в том числе семь физкультурно-оздоровительных комплексов. При этом бюджетные траты в строительной отрасли вырастут вдвое — до 5,5 миллиардов рублей. Это позволит начать и долгожданный ремонт иркутского драмтеатра.

— Там уже более 15 лет не было ремонта. Сейчас в бюджет включаем порядка 100 миллионов рублей. // Думаю, мы театр модернизируем в течение двух, максимум двух с половиной лет, — говорит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Не обошлось и без проблемных вопросов. Так, в 2017-м должна разрешиться проблема жителей садоводств, расположенных на землях лесного фонда. В Госдуму уже передали законопроект, учитывающий предложения губернатора по защите прав собственников таких участков. К слову, только по Байкальскому тракту их около 22 тысяч.

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