Сергей Левченко на большой пресс-конференции отчитался за работу в прошлом году и рассказал о планах
Иркутский драмтеатр отремонтируют в этом году — рассказал губернатор Иркутской области. Сергей Левченко вообще на этой большой
Иркутский драмтеатр отремонтируют в этом году — рассказал губернатор Иркутской области. Сергей Левченко вообще на этой большой
Под столь мощный поток позитива в рамках одной
Рост производства, например, в сельском хозяйстве — почти шесть процентов. В
— 19 из них уже переданы на условиях аукциона организациям и главам КФХ в пользование на 10 лет, — говорит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
В прошлом году область построила 36 школ, больниц, детских садов. В этом планируется рекорд — 70 социальных объектов, в том числе семь
— Там уже более 15 лет не было ремонта. Сейчас в бюджет включаем порядка 100 миллионов рублей. // Думаю, мы театр модернизируем в течение двух, максимум двух с половиной лет, — говорит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Не обошлось и без проблемных вопросов. Так, в 2017-м должна разрешиться проблема жителей садоводств, расположенных на землях лесного фонда. В Госдуму уже передали законопроект, учитывающий предложения губернатора по защите прав собственников таких участков. К слову, только по Байкальскому тракту их около 22 тысяч.