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11:32 (мск), источник: Baikal-info.ru

Стратегию социально-экономического развития Иркутской области рассмотрят в феврале

Законопроект «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2030 года» рекомендовано принять в первом ч.

Источник: Reuters

Законопроект «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2030 года» рекомендовано принять в первом чтении на сессии Законодательного собрания 15 февраля 2017 года. Такое решение принял комитета по собственности и экономической политике ЗС. Напомним, в прошлом году на нулевых чтениях законопроекта депутаты и общественники высказали свои замечания, которые были учтены при переработке документа, сообщает пресс-служба ЗС.

Как доложил на заседании комитета заместитель председателя правительства — министр экономического развития Иркутской области Антон Логашов, для подготовки законопроекта был проведен анализ социально-экономического развития и выработана цель — улучшение качества жизни население и закрепление его на территории Иркутской области. Для этого необходимо выполнить такие задачи, как создание условий для приобретения жилья, получения качественного образования и медицинских услуг, для занятия спортом и учреждениям культуры, обеспечение экологической и продовольственной безопасности. Кроме того, должны быть созданы условия для работы и бизнеса, а также улучшено качество государственного и муниципального управления. Для развития экономики выделены 10 приоритетных отраслевых производственных комплекса, включая топливно-энергетический, фармацевтический, металлургический, туристический, транспортно-логистический и другие. Определены шесть опорных территорий развития. Правительством разработаны два сценария: консервативный сценарий базируется на сохранении существующей ситуации, инновационный сценарий подразумевает развитие и прирост населения в регионе.

Председатель Законодательного Собрания Сергей Брилка, спросил, какую модель Иркутской области выбрало правительство. Антон Логашов ответил, что правительство нацелено на исполнение инновационного сценария. Однако Сергей Брилка отметил, что представленный законопроект не отражает эту позицию в полной мере. «Мы понимаем, что те доходы, которые мы имеем сейчас, мы получаем от нефтегазового комплекса, однако они не будут вечными. При этом инновационных проектов в обозначенных приоритетных сферах мы практически не увидели. Поэтому просим вас в разрезе госпрограмм подготовить информацию по отраслям, где планируется реализация инновационных проектов, которые станут точками роста нашей экономики», — подчеркнул спикер.

Члены комитета также задавали вопросы о перспективах роста производительности труда, о привлечении иностранных инвестиций, о дорожном строительстве, о развитии муниципальных образований. Председатель комитета Ольга Носенко попросила уточнить, когда будет готов план реализации стратегии. Антон Логашов пояснил, что план должен быть принят в течение двух месяцев с момента принятия законопроекта, соответствующая работа уже ведётся. Он также отметил, что для рассмотрения законопроекта во втором чтении готовятся поправки.

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