Стратегию социально-экономического развития Иркутской области рассмотрят в феврале
Законопроект «Об утверждении Стратегии
Законопроект «Об утверждении Стратегии
Законопроект «Об утверждении Стратегии
Как доложил на заседании комитета заместитель председателя правительства — министр экономического развития Иркутской области Антон Логашов, для подготовки законопроекта был проведен анализ
Председатель Законодательного Собрания Сергей Брилка, спросил, какую модель Иркутской области выбрало правительство. Антон Логашов ответил, что правительство нацелено на исполнение инновационного сценария. Однако Сергей Брилка отметил, что представленный законопроект не отражает эту позицию в полной мере. «Мы понимаем, что те доходы, которые мы имеем сейчас, мы получаем от нефтегазового комплекса, однако они не будут вечными. При этом инновационных проектов в обозначенных приоритетных сферах мы практически не увидели. Поэтому просим вас в разрезе госпрограмм подготовить информацию по отраслям, где планируется реализация инновационных проектов, которые станут точками роста нашей экономики», — подчеркнул спикер.
Члены комитета также задавали вопросы о перспективах роста производительности труда, о привлечении иностранных инвестиций, о дорожном строительстве, о развитии муниципальных образований. Председатель комитета Ольга Носенко попросила уточнить, когда будет готов план реализации стратегии. Антон Логашов пояснил, что план должен быть принят в течение двух месяцев с момента принятия законопроекта, соответствующая работа уже ведётся. Он также отметил, что для рассмотрения законопроекта во втором чтении готовятся поправки.