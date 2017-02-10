Лукашенко сравнил Беларусь с Южной Кореей

Как сообщили в пресс-службе Лукашенко, президент напомнил, что Южная Корея «была в ряду первых государств, которые признали независимость Беларуси в 1992 году», пишут Naviny.by.

«С удовольствием отмечаю, что с этого времени произошло много выдающихся событий в различных отраслях белорусско-корейского сотрудничества», — говорится в поздравлении.