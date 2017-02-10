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11:41 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Правительство РФ рассмотрит прошение главы Приморья о моратории на «ЭРА-ГЛОНАСС»

Разработчики нового регламента таможенного союза не учли сложности, которые возникли при регистрации поддержанных автомобилей.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 10 февраля, PrimaMedia.

Прошение администрации Приморья о временном моратории на установку «ЭРА-ГЛОНАСС» рассмотрит правительство РФ. О непростой ситуации, которая сложилась при внедрении системы в стране и на Дальнем Востоке, стало известно премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

О том, что обязательную установку «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные автомобили в Приморье могут отложить на полгода, заявил губернатор Владимир Миклушевский в эфире телепередачи «Блиц».

«Разработчики нового регламента таможенного союза не учли сложности, которые возникли при регистрации поддержанных автомобилей. Новые автомобили оснащают устройством прямо на конвейере, соответственно на поддержанных автомобилях этого оборудования нет. А для нас, дальневосточников, это очень важный вопрос. Поэтому я предложил отложить применение новых правил регистрации хотя бы на полгода», — приводит пресс-служба администрации слова Миклушевского.

Глава Приморья подчеркивает, что решение об установке «ЭРА-ГЛОНАСС» приняли для спасения человеческих жизней при тяжелых авариях, но нововведение необходимо доработать.

«Мы ожидаем результаты в ближайшее время. Насколько мне известно, Юрий Петрович (Трутнев — прим. ред.) уже докладывал председателю правительства Дмитрию Медведеву о существующей проблеме», — отмечает Владимир Миклушевский.

По словам губернатора, разработчикам законопроекта необходимо не только доработать порядок оформления и передачи ввезенных транспортных средств владельцу, а также определить порядок дооборудования этих автомобилей. Кроме того, предстоит решить, какая структура будет устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные автомобили.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что данный вопрос затрагивает интересы многих жителей края и является социально-значимым для Приморья, поскольку напрямую связан с развитием малого и среднего бизнеса в сфере грузовых, пассажирских перевозок, торговли, строительства, личного подсобного хозяйства и других отраслях.

Напомним, с 1 января 2017 года в России действует закон, по которому все транспортные средства, регистрируемые на территории страны, должны быть оснащены системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Требование не распространяется на авто, получившие ПТС до 2017 года. Все новые машины, производимые в России, будут сходить с конвейеров с уже установленной системой. Пока закон трактуется так: все иномарки, ввезенные в РФ после 1 января, тоже обязаны иметь бортовой терминал с «Эрой». Между тем, с начала 2017 года в ДФО снизился поток ввозимых из других стран автомобилей, часть попавших на территорию России транспортных средств остается на складах таможенной службы.

Ранее глава Приморского края обратился к полномочному представителю президента РФ в ДФО — заместителю председателя правительства Юрию Трутневу с инициативой отсрочить на полгода федеральную законодательную инициативу по установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

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