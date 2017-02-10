Назарбаев провел совещание в Акорде

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совещание по вопросам ускоренной технологической модернизации экономики, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В совещании приняли участие премьер-министр, председатель Национального банка, члены правительства, аким Астаны, руководители национальных холдингов и компаний, а также ведущих предприятий страны. Были обсуждены меры по ускоренной модернизации экономики, которая выделена в качестве первого приоритета в Послании Главы государства народу Казахстана «Третья модернизация: глобальная конкурентоспособность».

Также были рассмотрены вопросы развития новой индустрии с применением цифровых технологий и разработки комплекса мер технологического перевооружения базовых отраслей. По итогам совещания Глава государства дал ряд конкретных поручений.