Назарбаев провел совещание в Акорде
В совещании приняли участие
В совещании приняли участие
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совещание по вопросам ускоренной технологической модернизации экономики, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
В совещании приняли участие
Также были рассмотрены вопросы развития новой индустрии с применением цифровых технологий и разработки комплекса мер технологического перевооружения базовых отраслей. По итогам совещания Глава государства дал ряд конкретных поручений.