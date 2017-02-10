Глава ГУИП Сумароков жестко ответил на слухи о своей отставке

Интересно, что отставку Сумарокову прочит никто иной как медиамагнат Сергей Сусликов. Именно на его ресурсе БК55 вышла статья, в которой сообщается, что якобы первый заместитель губернатора региона Владимир Компанейщиков намерен заменить Сумарокова на своего человека — экс-сотрудника «Омской правды», медиа-холдинга «Слово», газеты «ТелеНеделя» Евгения Гервальда.

Станислав Сумароков опровергает слухи о своем скором уходе с поста главы ГУИП Омской области. Об этом он публично заявил на своей личной странице в социальной сети Facebook.

Однако сам Сумароков не подтверждает надежд медиамагната — уходить он никуда не собирается. И даже видит причины столь негативного к себе отношения со стороны Сусликова — жажда государственных контрактов и бюджетных денег.

«В последнее время империя Сусликова немного была подкошена финансово… А к чему эти пространные размышления о якобы имевших место подношениях? Может, это оговорка по Фрейду, о чем болит — о том и говорится? Ну, такой вроде как “завуалированный сигнал” подается неограниченному числу лиц: мол, готов работать за деньги — вы же видите, какой я хороший и независимый, только денег дайте побольше! Суть претензий Сусликова одна — убрать меня как человека, посмевшего задать неудобные вопросы», — пишет глава ГУИП.

Интересно, что это уже второй конфликт Сумарокова и Сусликова — вот уже более полутора месяцев издатель обвиняет главу ГУИП, не продлившего госконтракты с редакторами 4 районных газет, в самоуправстве, дескать, губит чиновник малую прессу. Теперь, понимая, что, очевидно, претензии на сотрудника областного правительства действую слабо, медиамагнат решил «раскачать лодку» сделав подобный информационный вброс.