Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Петербурге продавали квартиры в несуществующем поселке
Девять продуктов, которые утоляют жажду
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
Как сейчас живет Владимир Политов из группы "На-На"
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Домой на автопилотеСложно ли неподготовленному пассажиру посадить самолет?
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
Разведка ДНР сообщила об огромных потерях армии Украины – СМИ
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Жириновский высказался о замужестве Собчак: реакция звезды
Безрукова вышла в свет с молодым мужчиной - СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
20Ситуация на юго-востоке Украины
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
11:59 (мск), источник: СуперОмск

Глава ГУИП Сумароков жестко ответил на слухи о своей отставке

Противостояние главного специалиста по связям с прессой и региональных СМИ продолжает набирать обороты.

Станислав Сумароков опровергает слухи о своем скором уходе с поста главы ГУИП Омской области. Об этом он публично заявил на своей личной странице в социальной сети Facebook.

Интересно, что отставку Сумарокову прочит никто иной как медиамагнат Сергей Сусликов. Именно на его ресурсе БК55 вышла статья, в которой сообщается, что якобы первый заместитель губернатора региона Владимир Компанейщиков намерен заменить Сумарокова на своего человека — экс-сотрудника «Омской правды», медиа-холдинга «Слово», газеты «ТелеНеделя» Евгения Гервальда.

Однако сам Сумароков не подтверждает надежд медиамагната — уходить он никуда не собирается. И даже видит причины столь негативного к себе отношения со стороны Сусликова — жажда государственных контрактов и бюджетных денег.

«В последнее время империя Сусликова немного была подкошена финансово… А к чему эти пространные размышления о якобы имевших место подношениях? Может, это оговорка по Фрейду, о чем болит — о том и говорится? Ну, такой вроде как “завуалированный сигнал” подается неограниченному числу лиц: мол, готов работать за деньги — вы же видите, какой я хороший и независимый, только денег дайте побольше! Суть претензий Сусликова одна — убрать меня как человека, посмевшего задать неудобные вопросы», — пишет глава ГУИП.

Интересно, что это уже второй конфликт Сумарокова и Сусликова — вот уже более полутора месяцев издатель обвиняет главу ГУИП, не продлившего госконтракты с редакторами 4 районных газет, в самоуправстве, дескать, губит чиновник малую прессу. Теперь, понимая, что, очевидно, претензии на сотрудника областного правительства действую слабо, медиамагнат решил «раскачать лодку» сделав подобный информационный вброс.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Белый дом расследует утечки о беседах Трампа с Путиным
СМИ раскрыли подробности инцидента с ударом ВКС РФ в Сирии
КС поддержал уголовную ответственность за нарушения на митингах
Минсельхоз исключил рост цен на молоко
СМИ: большинство ударных подлодок Великобритании вышли из строя
Фигуранты дела «Шалтая-Болтая» не пошли на сделку со следствием
«Ростелеком» удалил свой мессенджер из магазинов приложений
Спорт
Фуркад против России: начали без церемоний Первая же гонка чемпионата мира — смешанная эстафета — усугубила конфликт между лидером мужского биатлона Мартеном Фуркадом и сборной России
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Фильм со Шварценеггером в роли россиянина раскритиковали Замминистра культуры Северной Осетии считает, что картина «Последствия» может стать спекуляцией на трагедии Виталия Калоева
Недвижимость
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Государство застрахует всех дольщиков
Цены на «первичку» и «вторичку» в Петербурге сравнялись
Жильцов новостроек предложили освободить от оплаты капремонта
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь