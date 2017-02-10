Аксенов считает празднование дня святого Валентина в школах недопустимым

«Считаю, что никаких мероприятий, которые бы способствовали поддержке этого псевдопраздника, в школах и других учебных заведениях российского Крыма быть не должно. Уверен, что мою точку зрения поддержит множество крымчан», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его мнению, никакого отношения к православию и никаких оснований в культуре и традициях народов России этот день не имеет.