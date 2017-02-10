Аксенов считает празднование дня святого Валентина в школах недопустимым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов считает недопустимым празднование Дня святого Валентина в школах республики.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов считает недопустимым празднование Дня святого Валентина в школах республики.
«Считаю, что никаких мероприятий, которые бы способствовали поддержке этого псевдопраздника, в школах и других учебных заведениях российского Крыма быть не должно. Уверен, что мою точку зрения поддержит множество крымчан», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
По его мнению, никакого отношения к православию и никаких оснований в культуре и традициях народов России этот день не имеет.
По его словам, в России есть
«Это 8 июля — День семьи, любви и верности. В этот день православные христиане чтят память святых Петра и Февронии — Муромских чудотворцев, покровителей семьи», — подчеркнул глава республики.
Католический и протестантский мир ежегодно 14 февраля, в День Святого Валентина, отмечает День всех влюбленных. Начиная с 1990-х годов, этот праздник стал популярным и в России.