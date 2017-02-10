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11:53 (мск), источник: ДЕЙТА

Стену для Галушки готовят во Владивостоке

Грядущий визит во Владивосток министр России по развитию Дальнего востока Александр Галушка завершит в театре им. Горького, сообщает ИА «Дейта».

Источник: minvostokrazvitia.ru

Напомним, с 2107 года по инициативе министра все граждане РФ могут получить «дальневосточный гектар» земли. Одним из вопросов повестки рабочей поездки министра во Владивосток 19 февраля 2017 года, вероятно, станет утверждение перечня бизнес-планов по использованию земли.

По информации ИА «Дейта» закончить рабочий день во Владивостоке Александр Галушка планирует в театре им. Горького на спектакле «Стена». Интересно, что вообще то в этот день на сцене должна была идти другая пьеса; однако служители Мельпомены сумели оперативно поменять репертуар по желанию чиновника высокого полета.

Следует заметить, что некоторое время назад министр с удовольствием посмотрел в «горьковке» спектакль «Крейсера», получивший намедни правительственную премию 2016 года. «Стена» идет за «Крейсерами»?

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