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12:25 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Раде начали готовить документы об отставке Гройсмана

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Фракция «Батькивщина» в Верховной Раде готовит материалы для отставки премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, сообщил первый заместитель главы фракции Сергей Соболев.

«Мы сейчас готовим весь юридический пакет. Вы знаете, есть единственная преграда — то, что этот вопрос может быть поднят только после 14 апреля. Но мы проанализировали очень много материалов по назначению этого правительства, где есть прямые конституционные нарушения», — сказал Соболев журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

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При этом он не исключил, что вопрос об отставке премьер-министра может быть поднят до 14 апреля.

Ранее лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о необходимости отправить в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

Кабинет министров Украины под руководством Владимира Гройсмана был утвержден и приступил к работе 14 апреля 2016 года.

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