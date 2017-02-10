В Раде начали готовить документы об отставке Гройсмана

«Мы сейчас готовим весь юридический пакет. Вы знаете, есть единственная преграда — то, что этот вопрос может быть поднят только после 14 апреля. Но мы проанализировали очень много материалов по назначению этого правительства, где есть прямые конституционные нарушения», — сказал Соболев журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

При этом он не исключил, что вопрос об отставке премьер-министра может быть поднят до 14 апреля.

Ранее лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о необходимости отправить в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

Кабинет министров Украины под руководством Владимира Гройсмана был утвержден и приступил к работе 14 апреля 2016 года.