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12:15 (мск), источник: Tengrinews

В Казахстане планируют снизить административные штрафы

Министр юстиции рассказал о более 150 пересмотренных составов правонарушений.

Источник: Tengrinews

Министерство юстиции разработало законопроект для снижения размеров административных штрафов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Министерством совместно с заинтересованными госорганами, НПО и Нацпалатой предпринимателей «Атамекен» разработан проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях. Данным законопроектом предлагается снизить размеры штрафных санкций более чем по 150 составам административных правонарушений, а также увеличить статьи, санкции которых предусматривают административное взыскание в виде предупреждения», — сообщил министр юстиции Марат Бекетаев на заседании коллегии.

По словам Бекетаева, предлагается определить сокращение суммы штрафа по некоторым составам при установлении смягчающих обстоятельств до 30 процентов от общей суммы.

В целях стимулирования предпринимательства законопроектом предлагается установить возможность досрочного возобновления действия разрешений или лицензий в случае устранения нарушений, которые явились основанием для приостановления.

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