В Казахстане планируют снизить административные штрафы
Министр юстиции рассказал о более 150 пересмотренных составов правонарушений.
Министр юстиции рассказал о более 150 пересмотренных составов правонарушений.
Министерство юстиции разработало законопроект для снижения размеров административных штрафов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Министерством совместно с заинтересованными госорганами, НПО и Нацпалатой предпринимателей «Атамекен» разработан проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях. Данным законопроектом предлагается снизить размеры штрафных санкций более чем по 150 составам административных правонарушений, а также увеличить статьи, санкции которых предусматривают административное взыскание в виде предупреждения», — сообщил министр юстиции Марат Бекетаев на заседании коллегии.
В целях стимулирования предпринимательства законопроектом предлагается установить возможность досрочного возобновления действия разрешений или лицензий в случае устранения нарушений, которые явились основанием для приостановления.