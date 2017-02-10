В Казахстане планируют снизить административные штрафы

Министерство юстиции разработало законопроект для снижения размеров административных штрафов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Министерством совместно с заинтересованными госорганами, НПО и Нацпалатой предпринимателей «Атамекен» разработан проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях. Данным законопроектом предлагается снизить размеры штрафных санкций более чем по 150 составам административных правонарушений, а также увеличить статьи, санкции которых предусматривают административное взыскание в виде предупреждения», — сообщил министр юстиции Марат Бекетаев на заседании коллегии.