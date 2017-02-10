Дело Дадина пересмотрят

В суде пришли к выводу, что за формальное неоднократное нарушение правил проведения митингов уголовная ответственность наступать не может

В суде пришли к выводу, что за формальное неоднократное нарушение правил проведения митингов уголовная ответственность наступать не может

«Если нарушение установленного порядка ранее не менее трех раз в течение 180 суток имело формальный характер, оно не может рассматриваться как конституционно допустимое. Уголовная ответственность может наступать только в случае, если деяние повлекло за собой вред гражданам, общественно безопасности, иным ценностям», — заявил председатель КС Валерий Зорькин.

Дадин находится в ИК-5 Алтайского края, куда его в январе доставили из колонии № 7 в Сегеже. Во ФСИН заявили, что перевод был осуществлен в целях обеспечения личной безопасности. В ноябре 2016 года Дадин пожаловался на избиения в ИК-7. В результате проверки в региональном управлении Следственного комитета заявили, что нарушений прав осужденного выявлено не было.

Дадина привлекли к уголовной ответственности по статье 212.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за проведение публичного мероприятия. Его признали виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В декабре 2015 года оппозиционера приговорили к трем годам колонии общего режима. В марте 2016 года его срок уменьшили до 2,5 лет лишения свободы.