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13:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Дело Дадина пересмотрят

Конституционный суд (КС) России принял решение о пересмотре дела оппозиционера Ильдара Дадина, первого осужденного в России за многократные нарушения на митингах. Об этом говорится в материалах инстанции, сообщает ТАСС.

Источник: AFP 2016

Помимо этого, КС предложил внести соответствующие изменения в статью 212.1 Уголовного кодекса России («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

В суде пришли к выводу, что за формальное неоднократное нарушение правил проведения митингов уголовная ответственность наступать не может
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«Если нарушение установленного порядка ранее не менее трех раз в течение 180 суток имело формальный характер, оно не может рассматриваться как конституционно допустимое. Уголовная ответственность может наступать только в случае, если деяние повлекло за собой вред гражданам, общественно безопасности, иным ценностям», — заявил председатель КС Валерий Зорькин.

Дадин находится в ИК-5 Алтайского края, куда его в январе доставили из колонии № 7 в Сегеже. Во ФСИН заявили, что перевод был осуществлен в целях обеспечения личной безопасности. В ноябре 2016 года Дадин пожаловался на избиения в ИК-7. В результате проверки в региональном управлении Следственного комитета заявили, что нарушений прав осужденного выявлено не было.

Дадина привлекли к уголовной ответственности по статье 212.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за проведение публичного мероприятия. Его признали виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В декабре 2015 года оппозиционера приговорили к трем годам колонии общего режима. В марте 2016 года его срок уменьшили до 2,5 лет лишения свободы.

Комментарии
2
vesta
В палату к Pikalorу, на перевоспитание..
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ЯГУАР
Дадину срок добавить! Нечего пудрить мозги людям.
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