Место депутата Меткина в Госдуме может занять кубанский боксер Дмитрий Пирог

В региональном партийном списке «Единой России» Пирог стоит следующим, кому должен перейти мандат.

«В случае, если партия примет решение выбрать замену Меткину из числа представителей Краснодарского края, а не других регионов, степень вероятности попадания Пирога в Госдуму можно оценить как высокую. Дмитрий Пирог достаточно давно расценивался как вероятный депутат, но не получал мандат по объективным причинам. В данный момент его кандидатура была бы выгодна и региону, и Госдуме в целом. Пирог известен как достаточно медийный спортсмен и при этом ведет активную общественную работу, которая часто становится объектом внимания СМИ», — прокомментировал порталу Юга.ру политтехнолог Александр Топалов.

Как сообщали Юга.ру, Александр Меткин 10 февраля сообщил о намерении покинуть Госдуму.

На выборах в Госдуму седьмого созыва, которые прошли в сентябре 2016 года, Меткина избрали по партийному списку «Единой России» от Краснодарского края. В предыдущем созыве он был депутатом с 2013 года. До избрания руководил ЗАО «Таманьнефтегаз», дочерним предприятием холдинга ОТЭКО.