Объявлен конкурс на пост главы Апшеронского района
КРАСНОДАР, 10 февраля, РИА ФедералПресс. Нового главу Апшеронского района выберут 27 апреля.
КРАСНОДАР, 10 февраля, РИА ФедералПресс. Нового главу Апшеронского района выберут 27 апреля.
С 6 марта в муниципалитете начнется прием заявлений на участие в конкурсе на пост главы района. Об этом сообщили в
Документы будут приниматься вплоть до 10 апреля. А сам конкурс пройдет 27 апреля.
Напомним, 31 января 2017 года глава Апшеронского района Андрей Кравченко попросил главу региона Вениамина Кондратьева освободить его от занимаемой должности. Совет муниципалитета только 3 февраля принял отставку Кравченко.
Как писал «ФедералПресс» ранее, 6 февраля был назначен временно исполняющий обязанности главы Апшеронского района. Им стал Роман Герман, который ранее дважды избирался депутатом совета муниципалитета, а также работал заместителем председателя совета.