Россия призвала Трампа повлиять на конфликт в Украине

Об этом заявил посол РФ в США Сергей Кисляк, передают «РИА Новости».

Российская Федерация рассчитывает, что администрация нового президента США Дональда Трампа «повлияет на власти Украины» для урегулирования конфликта на Донбассе.

«Мы, конечно, хотели бы, чтобы американцы более серьезно помогли своим киевским партнерам понять, что играть в опасные игры долго не получится и надо выходить на выполнение того, под чем они подписались», — заявил российский дипломат.

По его словам, решить конфликт на Донбассе можно лишь «политическим решением Киева».

«Минск 2″ — это единственная возможность выхода сейчас на серьезные, стабильные решения, которые помогут обеспечить мир в этой братской стране», — резюмировал Кисляк.