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12:50 (мск), источник: Обозреватель

Россия призвала Трампа повлиять на конфликт в Украине

По словам посла РФ в США, решить конфликт на Донбассе можно лишь «политическим решением Киева».

Источник: Reuters

Российская Федерация рассчитывает, что администрация нового президента США Дональда Трампа «повлияет на власти Украины» для урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом заявил посол РФ в США Сергей Кисляк, передают «РИА Новости».

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«Мы, конечно, хотели бы, чтобы американцы более серьезно помогли своим киевским партнерам понять, что играть в опасные игры долго не получится и надо выходить на выполнение того, под чем они подписались», — заявил российский дипломат.

По его словам, решить конфликт на Донбассе можно лишь «политическим решением Киева».

«Минск 2″ — это единственная возможность выхода сейчас на серьезные, стабильные решения, которые помогут обеспечить мир в этой братской стране», — резюмировал Кисляк.

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