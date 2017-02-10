Лукашенко: пустых денег печатать не будем
Президент считает, что экономику Беларуси надо проревизировать, но так, чтобы это не привело к валютным потрясениям, платежным кризисам и другому негативу.
Президент считает, что экономику Беларуси надо проревизировать, но так, чтобы это не привело к валютным потрясениям, платежным кризисам и другому негативу.
МИНСК, 10 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал не рассчитывать на денежную эмиссию для решения проблем национальной экономики.
В пятницу глава государства провел масштабное совещание по актуальным вопросам развития экономики, пригласив на него самых разных экспертов, в том числе и тех, кто настроен критически.
«Если
Он заметил, что в стране в вопросе формирования направлений развития экономики и управления экономикой уже испробовали различные методы и подходы.
«И на деле попробовав, знаем, к каким последствиям могут привести те или иные действия. Но есть хорошая от жизни поговорка, что истина
Лукашенко выразил мнение, что белорусскую экономику стоит подвергнуть ревизии с точки зрения человеческого фактора, однако важно, чтобы предпринимаемые шаги не создавали предпосылок для дестабилизации в будущем. «Развитие должно быть абсолютно сбалансированным. Без валютных потрясений, платежных кризисов и других негативных явлений, которые мы уже переживали», — сказал президент.
У многих участников совещания есть предложения о задействовании дополнительных источников экономического роста. Глава государства предложил их обсудить, но одновременно предупредил о недопустимости отхода от генеральной линии развития государства и экономической политики. «Главный ее постулат — социальная справедливость, повышение уровня жизни людей, защита интересов страны и каждого гражданина», — сказал президент.
Он добавил, что это совещание в узком кругу не подменяет предстоящего разговора на расширенном заседании правительства, которое должно состояться в ближайшее время. Там будет дана оценка ходу выполнения того плана, который предложило правительство.
Сегодняшний же разговор посвящен обсуждению нестандартных мер и действий, которые можем предпринять, чтобы улучшить ситуацию и ускорить развитие белорусской экономики.