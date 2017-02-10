Кремль прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных при ударе ВКС

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. ВКС России при нанесении удара в Сирии руководствовались координатами, переданными Турцией, по ним там не должно было быть турецких военных, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он пояснил, что ситуация понятна обеим сторонам, никаких спорных моментов не возникло, а также подчеркнул, что необходимо совершенствовать механизм обмена информацией при выполнении совместных операций.