Кремль прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных при ударе ВКС
ВКС России нанесли удар, опираясь на координаты, переданные турецкой стороной, там не должно было быть турецких военных, сообщил Дмитрий Песков.
ВКС России нанесли удар, опираясь на координаты, переданные турецкой стороной, там не должно было быть турецких военных, сообщил Дмитрий Песков.
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. ВКС России при нанесении удара в Сирии руководствовались координатами, переданными Турцией, по ним там не должно было быть турецких военных, сказал
Он пояснил, что ситуация понятна обеим сторонам, никаких спорных моментов не возникло, а также подчеркнул, что необходимо совершенствовать механизм обмена информацией при выполнении совместных операций.
Ситуация очевидная, к сожалению. Наши военные в ходе нанесения ударов по террористам руководствовались теми координатами, которые были нам переданы турецкими партнерами. И в пределах этих координат турецких военных быть не должно было. Поэтому эти непреднамеренные удары имели место
По словам Пескова, совершенствование механизма координации позволит в дальнейшем избежать подобных трагических инцидентов.
Отвечая на вопрос, является ли это ошибкой турецкой разведки, которая дала России неверные координаты, Песков указал, что «это была несогласованность в предоставлении координат».
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выразил соболезнования турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью трех военнослужащих от непреднамеренного удара ВКС России у сирийского города