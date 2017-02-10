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13:01 (мск), источник: РИА Новости

Кремль прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных при ударе ВКС

ВКС России нанесли удар, опираясь на координаты, переданные турецкой стороной, там не должно было быть турецких военных, сообщил Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. ВКС России при нанесении удара в Сирии руководствовались координатами, переданными Турцией, по ним там не должно было быть турецких военных, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он пояснил, что ситуация понятна обеим сторонам, никаких спорных моментов не возникло, а также подчеркнул, что необходимо совершенствовать механизм обмена информацией при выполнении совместных операций.

Ситуация очевидная, к сожалению. Наши военные в ходе нанесения ударов по террористам руководствовались теми координатами, которые были нам переданы турецкими партнерами. И в пределах этих координат турецких военных быть не должно было. Поэтому эти непреднамеренные удары имели место
Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ

Пресс-секретарь президента также рассказал, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган детально и конструктивно обсудили ситуацию с непреднамеренным ударом.

По словам Пескова, совершенствование механизма координации позволит в дальнейшем избежать подобных трагических инцидентов.

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Отвечая на вопрос, является ли это ошибкой турецкой разведки, которая дала России неверные координаты, Песков указал, что «это была несогласованность в предоставлении координат».

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выразил соболезнования турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью трех военнослужащих от непреднамеренного удара ВКС России у сирийского города Эль-Баб. Как сообщило Минобороны России, начальники Генштабов России и Турции договорились о более тесной координации совместных действий и обмене информацией по Сирии.

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