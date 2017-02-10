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13:29 (мск), источник: Om1.ru

Компанейщиков опроверг вброс об отставке Сумарокова

Вице-губернатор Омской области заявил, что у него пока нет планов по замене руководителя управления информационной политики.

Сегодня, 10 февраля, в омские СМИ просочилась информация об очередной смене руководства в Главном управлении информационной политики Омской области (ГУИП).

По данным издания, нынешний руководитель Станислав Сумароков уже в апреле может быть отправлен в отставку, а в качестве отступных ему предложат место заместителя руководителя.

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Информацию обнародовал сайт БК55. В качества претендента на место Сумарокова называется Евгений Гервальд, известный в медиасреде как директор проекта «Телесемь». Ранее он был одним из совладельцев газеты «МК в Омске», но в кризис 2008 года избавился от неприбыльного издания.

Однако вице-губернатор Омской области Владимир Компанейщиков, курирующий внутреннюю и информационную политику в облправительстве, категорически опроверг вброс о предполагаемой отставке руководителя управления информационной политики региона. Он заявил, что эта версия не соответствует действительности.

Что касается заочного диалога г-на Сумарокова и владельца БК55, издателя Сергея Сусликова, то Компанейщиков считает, что глава ГУИПа разместил у себя в Fasebook корректный комментарий к новости. К слову, главный пиарщик облправительства прозрачно намекнул на президента ИД «ТРИЭС», назвав происходящее «Днем Суслика-2».

Владимир Компанейщиков, вице-губернатор Омской области:

 — Я не скажу вам ничего нового. Считаю, что Станислав Валерьевич Сумароков корректно и точно оценил происходящее. Однако есть вопросы к честности изданий, в которых размещаются подобные вбросы. Эти несмелые попытки выглядят не вполне умными. Станислав Сумароков находится на своем месте, и никаких планов по замене начальника главного управления информационной политики Омской области у меня нет.

Напомним, что 44-летний Станислав Сумароков был назначен главой ГУИПа Омской области 26 июля 2016 года. Губернатор Виктор Назаров, комментируя приход нового главного пиарщика, заявил, что выбирал на это место профессионала.

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