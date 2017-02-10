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13:19 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны Украины заявило, что проведет ракетные стрельбы возле Крыма

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости. Минобороны Украины в 2017 году планирует провести стрельбы из зенитно-ракетных комплексов Бук-М1 на полигоне в Херсонской области, сообщил в пятницу представитель оборонного ведомства Дмитрий Гуцуляк.

Источник: РИА Новости

«На полигоне “Ягорлык” в Херсонской области проведут боевые стрельбы подразделения, вооруженные ЗРК Бук-М1», — сказал Гуцуляк.

По его словам, украинские зенитно-ракетные подразделения, вооруженные ЗРК С-300, в этом году примут участие в многонациональных учениях Saber Guardian — 2017 на полигоне «Шабла» в Болгарии, на которых будут проводится боевые стрельбы.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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