Минобороны Украины заявило, что проведет ракетные стрельбы возле Крыма
КИЕВ, 10 фев — РИА Новости. Минобороны Украины в 2017 году планирует провести стрельбы из
КИЕВ, 10 фев — РИА Новости. Минобороны Украины в 2017 году планирует провести стрельбы из
«На полигоне “Ягорлык” в Херсонской области проведут боевые стрельбы подразделения, вооруженные ЗРК Бук-М1», — сказал Гуцуляк.
По его словам, украинские
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина