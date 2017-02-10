Минобороны Украины заявило, что проведет ракетные стрельбы возле Крыма

«На полигоне “Ягорлык” в Херсонской области проведут боевые стрельбы подразделения, вооруженные ЗРК Бук-М1», — сказал Гуцуляк.

По его словам, украинские зенитно-ракетные подразделения, вооруженные ЗРК С-300, в этом году примут участие в многонациональных учениях Saber Guardian — 2017 на полигоне «Шабла» в Болгарии, на которых будут проводится боевые стрельбы.