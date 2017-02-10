Министр экономического развития РФ Максим Орешкин посетит регион
В Светлогорске обсудят региональный аспект реформы государственного управления.
В Светлогорске обсудят региональный аспект реформы государственного управления.
В пленарном заседании
Программа мероприятия включает дискуссии по вопросам реформы контрольной и надзорной деятельности в России и презентацию нескольких рейтингов субъектов РФ.
Среди участников представители федеральных министерств и ведомств: Минэкономразвития, Министерства юстиции, Минкомсвязи, Министерства труда и социальной защиты, Аналитического центра при Правительстве РФ. В программу также включены выступления экспертов РАНХиГС, Агентства стратегических инициатив, Общероссийского народного фронта и региональных администраций.