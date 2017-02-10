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16:52 (мск), источник: Вести - Калининград

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин посетит регион

В Светлогорске обсудят региональный аспект реформы государственного управления.

В пленарном заседании научно-практической конференции, которое состоится 17 февраля, планируется участие министра экономического развития РФ Максима Орешкина и главы Калининградской области Антона Алиханова.

Программа мероприятия включает дискуссии по вопросам реформы контрольной и надзорной деятельности в России и презентацию нескольких рейтингов субъектов РФ.

Среди участников представители федеральных министерств и ведомств: Минэкономразвития, Министерства юстиции, Минкомсвязи, Министерства труда и социальной защиты, Аналитического центра при Правительстве РФ. В программу также включены выступления экспертов РАНХиГС, Агентства стратегических инициатив, Общероссийского народного фронта и региональных администраций.

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