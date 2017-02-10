О реформах в культуре, образовании и спорте рассказали в Астане

«Димаш Кудайберген — посланник казахстанской культуры в мире. Министерство культуры и спорта вместе с вузами, которые перешли в его ведение в 2014 году, ведет активную политику по воспитанию таких передовых культурных деятелей, — отметила Актоты Раимкулова. — Для развития креативных индустрий по опыту стран ОЭСР трансформирован менеджмент и изменена форма собственности наших республиканских государственных организаций культуры из госучреждений в казенные предприятия. Это дает возможность республиканским организациям культуры самостоятельно разрабатывать интересные программы, зарабатывать, ослабляя нагрузку на госбюджет, дает больше возможностей для развития менеджмента в сфере культуры и спорта». По данным вице-министра, в рамках реализации госконцепции культурной политики созданы 13 худсоветов, заседания которых проводятся в Астане и Алматы самыми видными деятелями культуры из регионов.

«Обсуждаются новые произведения, сценарии, даются рекомендации для постановок. Это приносит плоды. К примеру, отечественная кинопродукция становится конкурентоспособной, выпускаются действительно замечательные картины, которые могут посприть по своему качестве и контентному содержанию с лучшими продуктами культуры мирового уровня, — подчеркнула вице-глава МКС РК. — Также стоит отметить, что 2017 году открыта уникальная академия хореографии в Астане, где применяется методика дуального образования. А с передачей в МКС функций туризма мы активизируем работу по созданию культурно-туристических кластеров и их брендированию. Данная работа особенно актуальна в преддверии «Экспо».

От зубрежки — к формированию креативного мышления

По словам Раимкуловой, ключевые задачи культурно-спортивной отрасли в контексте послания главы государства, а также обращения президента от 25 января будут рассмотрены 16 февраля на расширенном заседании коллегии МКС РК с участием депутатов, представителей администрации президента, правительства и руководителей всех подведомственных организаций. Айман Мусахаджаева в качестве вступления поздравила победителей Универсиады и весь Казахстан с золотыми медалями.



К слову, на третьем курсе вуза, должность ректора которого спикер занимает, учится Димаш Кудайберген.

«В основе всех достижений нашей страны лежит человеческий ресурс, кадровый потенциал. В своем послании президент назвал улучшение качества человеческого капитала четвертым приоритетом. В первую очередь необходимо отметить усиление подготовки кадров с развитым критическим мышлением и навыками самостоятельности в своем обучении и развитии как профессионала. В школах слишком много зубрежки, а одной зубрежкой творческое мышление не воспитаешь», — уверена ректор.

По данным Мусахаджаевой, с 15 по 25 июня в КазНУИ состоится всемирно известный 10-й юношеский конкурс академических музыкантов имени Чайковского.



Этот конкурс впервые проводится в Казахстане. Как напомнила глава вуза, наиболее актуальной и своевременной задачей отечественного образования является переход на трехъязычие. Это также повысит конкурентоспособность наших выпускников и специалистов, подчеркнула спикер.

«Как ни странно, мы с первого класса обучаем наших детей иностранным языкам, продолжается обучение и в вузе, а они, повзрослев, все равно не могут общаться на них, — посетовала Мусахаджаева. — Как заставить наших педагогов выучить английский язык? Наверное, для этого нужно устраивать курсы повышения квалификации. Также стоит привлекать боле конкурентоспособных молодых учителей. Формирование наших профессиональных стандартов ориентировано на спрос работодателей. Повышение требований к работникам образования позволит поднять подготовку будущих специалистов на более высокий уровень».

Духовность как вопрос национальной безопасности Духовно-нравственное воспитание молодого поколения, обозначенное в послании, является еще одной задачей современной государственной политики, отметила ректор.

«На рубеже 20−21 веков наблюдался духовный кризис нашего общества. Воспитательно-нравственные ориентиры системы образования оказались сведены к минимуму. Следствием этого стало то, что совокупность ценностных установок, присущему массовому сознанию, в том числе детскому и молодежному, во многом снизились с точки зрения развития личности, семьи и государства, — сказала глава вуза. — Без преувеличения, вопрос духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения нужно осмыслить как один из приоритетных в деле обеспечения национальной безопасности. Ведь приобретая сумму знаний, но не владея представлением о духовности, человек не может чувствовать себя счастливым».

В этой связи Мусахаджаева напомнила слова главы государства.

Нурсултан Абишевич сказал: «Следует оберегать нашу национальную культуру и традиции во всем их многообразии».

Что помогло нашей сборной на Универсиаде В свою очередь, Елсияр Канагатов связал успехи Казахстана на Универсиаде не только с трудом самих спортсменов и их тренеров при подготовке, но и с принятой в республике системой обучения спортивных кадров.

Глава комитета сообщил, что перед любыми спортивными состязаниями перед нашими спортсменами ставится задача улучшить свои достижения. Канагатов напомнил, что в 2015 году казахстанские атлеты на Универсиаде завоевали пять золотых и шесть серебряных медалей, заняв третье место в общекомандном зачете.

«Задача была улучшить этот результат. И вот благодаря большой работе, которая была проведена перед Универсиадой в Алматы, при поддержке Национального олимпийского комитета, Федераций по видам спорта и той системе подготовки спортсменов, которая имеется в нашей стране, мы достигли такого успеха. Благодаря проведению такой успешной Универсиады интерес к спорту в нашей стране, безусловно, повысится», — выразил уверенность спикер.

Как подчеркнул глава комитета, компетентные органы нашей страны работают над развитием спорта на системной основе. Нурсултан Назарбаев в своих посланиях не раз отмечал необходимость первоочередного развития массового спорта. Президент поручил обеспечить к 2020 году приобщение к спорту 30% казахстанцев.