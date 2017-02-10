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13:14 (мск), источник: РБК - Украина

Савченко рассказала, что в войне на Донбассе может появиться «элемент улицы»

Народный депутат Надежда Савченко рассказала, что в войне на Донбассе может появиться «элемент улицы». Это случится, если политики будут затягивать с разрешением конфликта в регионе, отметила она.

Источник: РИА "Новости"

«Что такое элемент улицы? У нас классическая политика, которая была на момент до 2014 г., получила еще элемент улицы — когда люди сами решают, что они будут делать. И сейчас эта война из-за затягивания ее политиками и непонятность, как они собираются решать этот вопрос, утомила людей, находящихся на фронте, с одной и другой стороны, и мы можем получить элемент неуправляемости, когда ни одна власть не будет понимать, что происходит. Единственное, что люди будут видеть, сколько наших бойцов мы будем хоронить», — объяснила Савченко, сообщает «Канал 112».

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