Савченко рассказала, что в войне на Донбассе может появиться «элемент улицы»

«Что такое элемент улицы? У нас классическая политика, которая была на момент до 2014 г., получила еще элемент улицы — когда люди сами решают, что они будут делать. И сейчас эта война из-за затягивания ее политиками и непонятность, как они собираются решать этот вопрос, утомила людей, находящихся на фронте, с одной и другой стороны, и мы можем получить элемент неуправляемости, когда ни одна власть не будет понимать, что происходит. Единственное, что люди будут видеть, сколько наших бойцов мы будем хоронить», — объяснила Савченко, сообщает «Канал 112».