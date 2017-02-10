ЕС отменит визы для украинцев до наступления лета, заявил Юнкер

«Конечно, мы обсуждали вопрос визовой либерализации. Это произойдет до лета», — сказал Юнкер журналистам после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Ранее Гройсман заявил журналистам, что решение Европейского союза по безвизовому режиму для Украины может быть принято до июня. По его словам, за решение могут проголосовать уже в феврале, а на протяжении трех-четырех месяцев будет принято окончательное решение по безвизовому режиму для украинцев.