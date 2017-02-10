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13:38 (мск), источник: РИА Новости

ЕС отменит визы для украинцев до наступления лета, заявил Юнкер

БРЮССЕЛЬ, 10 фев — РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз до лета введет безвизовый режим для граждан Украины, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Источник: РИА Новости

«Конечно, мы обсуждали вопрос визовой либерализации. Это произойдет до лета», — сказал Юнкер журналистам после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Ранее Гройсман заявил журналистам, что решение Европейского союза по безвизовому режиму для Украины может быть принято до июня. По его словам, за решение могут проголосовать уже в феврале, а на протяжении трех-четырех месяцев будет принято окончательное решение по безвизовому режиму для украинцев.

Председатель ЕК отметил, что Украина выполнила все 44 необходимых условия для получения безвизового режима.
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Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима. Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий.

Решение о безвизовом режиме вступит в силу после его публикации в официальном журнале ЕС одновременно с вступлением в силу механизма приостановки действия безвизового режима. Совет ЕС выставил это требование в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины. Параллельное вступление в силу безвизового режима для стран, включенных в так называемый «позитивный список», Европарламент и поcтпреды стран-членов ЕС одобрили в декабре.

Комментарии
16
спринт лото
Теперь каждый хохол сэкономит 50 евро в обмен на отсутствие Крыма, Донбасса , промышленности, армии, флота и т.д. Хороший укропский размен!!!
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Китаец
туристические визы, а не рабочие. как не ждал их там никто так и не ждет)
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Ольга Лысенко
А кто воспитал такую " молодежь?" Разве не эти "адекватные старики"?
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