ЕС отменит визы для украинцев до наступления лета, заявил Юнкер
БРЮССЕЛЬ, 10 фев — РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз до лета введет безвизовый режим для граждан Украины, заявил председатель Еврокомиссии
БРЮССЕЛЬ, 10 фев — РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз до лета введет безвизовый режим для граждан Украины, заявил председатель Еврокомиссии
«Конечно, мы обсуждали вопрос визовой либерализации. Это произойдет до лета», — сказал Юнкер журналистам после встречи с
Ранее Гройсман заявил журналистам, что решение Европейского союза по безвизовому режиму для Украины может быть принято до июня. По его словам, за решение могут проголосовать уже в феврале, а на протяжении
Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима. Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий.
Решение о безвизовом режиме вступит в силу после его публикации в официальном журнале ЕС одновременно с вступлением в силу механизма приостановки действия безвизового режима. Совет ЕС выставил это требование в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины. Параллельное вступление в силу безвизового режима для стран, включенных в так называемый «позитивный список», Европарламент и поcтпреды