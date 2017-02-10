Эрдоган подписал пакет поправок о президентской системе в Турции

«Наш президент (после подписания — ред.) отправил закон 6671 (пакет конституционных поправок — ред.) в администрацию премьер-министра для последующей публикации», — говорится в заявлении администрации Эрдогана.

Проект изменений в основной закон, предполагающих введение в Турции президентской системы правления вместо парламентской, внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР).

Поправки, которые в случае одобрения на референдуме в апреле вступят в силу с 2019 года, расширяют полномочия президента. Он сможет назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.

Решения по созданию, расформированию, полномочиям и структуре министерств будут приниматься на основе указов президента. Он также может не отказываться от членства в партии, как это предусматривает действующая норма.