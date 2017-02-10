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13:44 (мск), источник: РИА Новости

Эрдоган подписал пакет поправок о президентской системе в Турции

АНКАРА, 10 фев — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган подписал пакет изменений в конституцию страны, которые в случае одобрения на референдуме изменят форму правления с парламентской на президентскую, сообщается на официальном сайте турецкого лидера.

Источник: AP 2016

«Наш президент (после подписания — ред.) отправил закон 6671 (пакет конституционных поправок — ред.) в администрацию премьер-министра для последующей публикации», — говорится в заявлении администрации Эрдогана.

Ранее конституционные изменения по переходу к президентской системе были одобрены парламентом Турции.

Референдум будет проведен в апреле, точную его дату назначит Высший избирательный совет Турции

Проект изменений в основной закон, предполагающих введение в Турции президентской системы правления вместо парламентской, внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР).

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Поправки, которые в случае одобрения на референдуме в апреле вступят в силу с 2019 года, расширяют полномочия президента. Он сможет назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.

Решения по созданию, расформированию, полномочиям и структуре министерств будут приниматься на основе указов президента. Он также может не отказываться от членства в партии, как это предусматривает действующая норма.

Депутаты парламента от ПСР и большинство депутатов от националистической Партии национального движения (ПНД) поддержали проект, в то время как оппозиционные партии — левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) и прокурдская Партия демократии народов (ПДН) выступили против, обвинив Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.

Комментарии
3
Иван Петров
Как бы тебя раньше не ликвидировали.
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А Б
По сути, этими поправками Эрдоган хочет установить и конституционно утвердить себя единоличным правителем Турции.
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Сергей Зауглов
Недолго ему осталось! Скоро ликвидируют.
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Депутаты Турции выступили за президентскую форму правления
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