Эрдоган подписал пакет поправок о президентской системе в Турции

«Наш президент (после подписания — ред.) отправил закон 6671 (пакет конституционных поправок — ред.) в администрацию премьер-министра для последующей публикации», — говорится в заявлении администрации Эрдогана.
Ранее конституционные изменения по переходу к президентской системе были одобрены парламентом Турции.
Референдум будет проведен в апреле, точную его дату назначит Высший избирательный совет Турции
Проект изменений в основной закон, предполагающих введение в Турции президентской системы правления вместо парламентской, внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР).
Поправки, которые в случае одобрения на референдуме в апреле вступят в силу с 2019 года, расширяют полномочия президента. Он сможет назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.
Решения по созданию, расформированию, полномочиям и структуре министерств будут приниматься на основе указов президента. Он также может не отказываться от членства в партии, как это предусматривает действующая норма.
Депутаты парламента от ПСР и большинство депутатов от националистической Партии национального движения (ПНД) поддержали проект, в то время как оппозиционные партии — левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) и прокурдская Партия демократии народов (ПДН) выступили против, обвинив Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.