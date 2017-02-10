Безвизовый режим с ЕС будет предоставлен Украине до лета, — Юнкер

«Мы обсудили вопрос визовой либерализации — это произойдет до лета», — сказал он.

Гройсман объяснил, почему Украина не получила «безвиз» в конце прошлого года

Напомним, журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк ранее сообщал, что безвизовый режим с Европейским Союзом для Украины вступит в силу 12 июня.

Накануне Йозвяк сообщил, что триалог по предоставлению безвизового режима для Украины состоится 28 февраля.

Как сообщалось, 2 февраля Европарламент поддержал предоставление Грузии безвизового режима.

Отметим, что даты рассмотрения в Европарламенте вопроса о предоставлении безвизового режима Украине до сих пор не было, однако в случае позитивного решения ЕП относительно Украины к нам также будет применен механизм приостановления безвизового режима.