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13:32 (мск), источник: 112.ua

Безвизовый режим с ЕС будет предоставлен Украине до лета, — Юнкер

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявляет, что безвизовый режим будет предоставлен Украине до лета, передает «Интерфакс-Украина».

Источник: 112.ua

«Мы обсудили вопрос визовой либерализации — это произойдет до лета», — сказал он.

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Напомним, журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк ранее сообщал, что безвизовый режим с Европейским Союзом для Украины вступит в силу 12 июня.

Накануне Йозвяк сообщил, что триалог по предоставлению безвизового режима для Украины состоится 28 февраля.

Как сообщалось, 2 февраля Европарламент поддержал предоставление Грузии безвизового режима.

Отметим, что даты рассмотрения в Европарламенте вопроса о предоставлении безвизового режима Украине до сих пор не было, однако в случае позитивного решения ЕП относительно Украины к нам также будет применен механизм приостановления безвизового режима.

Комментарии
2
oleg ivanov
они бы хоть договорились, каждый день все называют разные даты)))
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конь педальный
До лета какого года???
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