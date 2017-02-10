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13:27 (мск), источник: Informburo.kz

Назарбаев подписал закон о судебно-экспертной деятельности

Глава государства также подписал сопутствующий ему закон.

Источник: Reuters

Глава государства подписал закон Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности», направленный на дальнейшее совершенствование судебной экспертизы, сообщает сайт Акорды.

Кроме этого Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебно-экспертной деятельности». Он направлен на приведение законодательства страны в соответствие с новым законом «О судебно-экспертной деятельности».

В ноябре прошлого года сообщалось, что будет с судебной экспертизой после внедрения международного стандарта. Законопроект «О судебно-экспертной деятельности в РК» был направлен на развитие института негосударственной экспертной деятельности. Документ предусматривал централизацию экспертных функций в одном государственном органе посредством передачи из Министерства здравоохранения в Министерство юстиции функций по проведению судебно-медицинской, судебно-наркологической и судебно-психиатрической экспертиз, существенное расширение задач судебно-экспертной деятельности, развитие института частных судебных экспертов, а также создание Палаты судебных экспертов.

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