Назарбаев подписал закон о судебно-экспертной деятельности

Глава государства подписал закон Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности», направленный на дальнейшее совершенствование судебной экспертизы, сообщает сайт Акорды.

Кроме этого Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебно-экспертной деятельности». Он направлен на приведение законодательства страны в соответствие с новым законом «О судебно-экспертной деятельности».