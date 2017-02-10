Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Полковник ГРУ: Убийцам Гиви помогли люди из его окружения
Мнение: Путин потерял Европу и весь Запад после Мюнхенской речи
Как сейчас живет Владимир Политов из группы "На-На"
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
Спасения в феврале не будет: МВФ не дает кредит Киеву – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Назван лидер ЕС, с которым Путин сможет расколоть Европу – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
20Ситуация на юго-востоке Украины
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
17:16 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде может поменяться структура мэрии

Депутаты Волгоградской городской Думы могут изменить структуру мэрии.

Согласно информации, опубликованной на сайте гордумы, в мэрии могут ликвидировать департамент экономического развития, так как у него нет подведомственных муниципальных учреждений.

Кроме того, представители городской администрации предлагают объединить комитеты по жилищной политике и социальной поддержки населения, департамент муниципального имущества и департамент земельных ресурсов, а также комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды и комитет транспорта, промышленности.

Отметим, что в настоящее время в мэрии существует 19 департаментов и комитетов. Если депутаты городской Думы поддержат предложение горадминистрации, то их станет 13.

Новая структура может также обернуться сокращением численности чиновников и понижением некоторых руководящих должностей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Шварценеггер сыграл осетинского архитектора, отомстившего за смерть своей семьи
Кремль прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных
Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Любляне
Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Лондоне
Глава Еврокомиссии назвал сроки отмены виз для украинцев
Киев анонсировал боевые стрельбы из «Буков» близ Крыма
Бюджетники смогут отказаться от карт «Мир» в пользу наличных
Российская биатлонистка отстранена от соревнований из-за допинга
Спорт
Право Фуркада. О биатлонном скандале между Россией и Францией Особое мнение о поступках лидера общего зачета Кубка мира по биатлону
Авто
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик» В одном из ангаров портового города Вентспилс обнаружился единственный экземпляр перспективной модели «Роксана»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Петербуржцы начали массово жаловаться на услуги ЖКХ
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь