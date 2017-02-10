В Волгограде может поменяться структура мэрии

Согласно информации, опубликованной на сайте гордумы, в мэрии могут ликвидировать департамент экономического развития, так как у него нет подведомственных муниципальных учреждений.

Кроме того, представители городской администрации предлагают объединить комитеты по жилищной политике и социальной поддержки населения, департамент муниципального имущества и департамент земельных ресурсов, а также комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды и комитет транспорта, промышленности.

Отметим, что в настоящее время в мэрии существует 19 департаментов и комитетов. Если депутаты городской Думы поддержат предложение горадминистрации, то их станет 13.

Новая структура может также обернуться сокращением численности чиновников и понижением некоторых руководящих должностей.