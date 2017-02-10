О чем договорился Андриан Канду во время своего визита в Великобританию
Председатель парламента Адриан Канду посетил Великобританию и Ирландию с рабочим визитом.
Председатель парламента Адриан Канду посетил Великобританию и Ирландию с рабочим визитом.
На своем сайте он сообщил о том, какие планы и решения были приняты для развития
Канду встретился со спикером палаты общин парламента Джоном Беркоу, с которым они обсудили возможности сотрудничества обеих стран уже после выхода Великобритании из ЕС.
«На встрече Беркоу отметил развитие демократической Молдовы и те реформы, которые уже удалось внедрить еще в 2016 году. Политик с удовольствием принял мое приглашение посетить нашу страну», — пишет Канду.
Примечательно, что Джон Беркоу оказался потомком эмигрантов из Румынии в Великобританию.
Андриан Канду также встретился с
Политик встретился также с МИДом Великобритании и другими институтами, с которыми обсудил возможные решения проблем в нашей стране. В результате Молдова получили поддержку в виде инвестиций, которые будут направлены на создание новых рабочих мест и новых предприятий в Молдове, а также на решение приднестровского вопроса, информационной безопасности и энергетики, инфраструктуры и борьбу с бюрократией, которая тормозит развитие государства.
Также Канду встретился с членом королевской семьи Румынии Раду. У них прошла встреча с
Председатель парламента посетил университет Кента, где учатся наши сограждане. На встрече с преподавателями, студентами, а также администрацией обсудили новые возможности для молдавских студентов.