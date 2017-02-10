О чем договорился Андриан Канду во время своего визита в Великобританию

На своем сайте он сообщил о том, какие планы и решения были приняты для развития молдо-британских отношений во время официальных встреч.

Канду встретился со спикером палаты общин парламента Джоном Беркоу, с которым они обсудили возможности сотрудничества обеих стран уже после выхода Великобритании из ЕС.

«На встрече Беркоу отметил развитие демократической Молдовы и те реформы, которые уже удалось внедрить еще в 2016 году. Политик с удовольствием принял мое приглашение посетить нашу страну», — пишет Канду.

Примечательно, что Джон Беркоу оказался потомком эмигрантов из Румынии в Великобританию.