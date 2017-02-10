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15:11 (мск), источник: Publika.md

О чем договорился Андриан Канду во время своего визита в Великобританию

Председатель парламента Адриан Канду посетил Великобританию и Ирландию с рабочим визитом.

Источник: Publika.md

На своем сайте он сообщил о том, какие планы и решения были приняты для развития молдо-британских отношений во время официальных встреч.

Канду встретился со спикером палаты общин парламента Джоном Беркоу, с которым они обсудили возможности сотрудничества обеих стран уже после выхода Великобритании из ЕС.

«На встрече Беркоу отметил развитие демократической Молдовы и те реформы, которые уже удалось внедрить еще в 2016 году. Политик с удовольствием принял мое приглашение посетить нашу страну», — пишет Канду.

Примечательно, что Джон Беркоу оказался потомком эмигрантов из Румынии в Великобританию.

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Андриан Канду также встретился с вице-президентом ЕБРР Филиппом Беннетом и также пригласил его в Кишинев: «Мы обсудили реформы в рамках инвестиционного проэкта Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Встеча была очень продуктивной и уже во время прибытия в нашу страну вице-президента, начнется более интенсивное сотрудничество, эффект которого будет ощутим для жителей Молдовы», — отмечает Канду.

Политик встретился также с МИДом Великобритании и другими институтами, с которыми обсудил возможные решения проблем в нашей стране. В результате Молдова получили поддержку в виде инвестиций, которые будут направлены на создание новых рабочих мест и новых предприятий в Молдове, а также на решение приднестровского вопроса, информационной безопасности и энергетики, инфраструктуры и борьбу с бюрократией, которая тормозит развитие государства.

Также Канду встретился с членом королевской семьи Румынии Раду. У них прошла встреча с лорд-мэром Эндрю Пармли, в ходе которой обсуждались возможности для бизнеса и была озвучена позиция молдавских властей по этому вопросу. Лорд-мэр был впечатлен историей молдавского виноделия. По его словам, инвесторы Великобритании заинтересованы в свободной торговле, трансграничных инвестициях и новых возможностях.

Председатель парламента посетил университет Кента, где учатся наши сограждане. На встрече с преподавателями, студентами, а также администрацией обсудили новые возможности для молдавских студентов.

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