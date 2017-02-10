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14:01 (мск), источник: РБК

В Панаме задержали основателей компании Mossack Fonseca

В Панаме задержаны основатели компании — регистратора офшоров Mossack Fonseca. Весной прошлого года компания столкнулась с утечкой своих документов, фигурантами которой стали крупные бизнесмены и чиновники по всему миру.

Источник: AFP 2016

Правоохранительные органы задержали в Панаме Рамона Фонсеку и Юргена Моссака — основателей компании, которая регистрировала оффшоры Mossack Fonseca. Об этом сообщает агентство EFE. В офисе компании прошли обыски.

Как отмечает агентство, задержание Моссака и Фонсеки последовало спустя несколько часов после того, как панамские власти обвинили их в причастности к делу о коррупционных махинациях в бразильской государственной нефтяной компании Petrobras.

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Расследование этого дела началось в 2014 году. Следствие считает, что топ-менеджеры нефтяной компании, которую с 2003 года по 2010 год возглавляла бывший президент Бразилии Дилма Руссефф, заключали с подрядчиками контракты, суммы которых были намеренно завышены. Также компания подкупала политиков. Дело Petrobras в итоге привело к импичменту Дилмы Руссефф.

Компания Mossack Fonseca стала широко известна в апреле 2016 года, после того как Международная организация журналистов расследователей (ICIJ) опубликовала расследование об офшорах крупных бизнесменов и нескольких высокопоставленных политиков. Оно было основано на документах Mossack Fonseca, полученных в результате утечки.

В опубликованном архиве в том числе обнаружились данные о зарубежных фирмах 12 должностных лиц России или их родственников. В расследовании также упоминался виолончелист Сергей Ролдугин. Авторы утверждали, что «люди из близкого окружения» президента России Владимира Путина перевели через офшоры не менее $2 млрд.

Скандал с офшорами, в частности, привел к отставке премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлёйгссона и министра индустрии, промышленности и туризма Испании Хосе Мануэль Сория. Основатели компании охарактеризовали утечку как «ограниченный взлом».

Комментарии
7
Владимир Пацак
Интересно а дружбан Путена, Ролдугин, засветившийся там, зарегистрирован как бизнесмен, музыкант или путинский друг?
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спринт лото
Да там со всего мира деньги гуляли. И огласка фигурантов будет строго ограничена теми кто проводит расследование в зависимость от их политических взглядов
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Северный Мишка
Кочан гнилой капусты, вместо головы!
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