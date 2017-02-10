Депутат Козенко: более 20 крымчан хотят поехать в Донбасс добровольцами

В конце января ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной рядом с Донецком. В самопровозглашенной ДНР заявили, что Донецк подвергся массированному обстрелу из РСЗО «Град» и «Ураган» впервые за почти два года.

«Такие обращения массово стали поступать к нам последние две недели, после возобновления активных боевых действий на Донбассе. Люди приходят, люди звонят и говорят, что не могут сидеть сложа руки и смотреть на преступные действия украинской армии, снова обстреливающей мирные города и поселки», — приводит слова Козенко его-пресс-служба.

По словам депутата, таких обращений зафиксировано уже более двадцати.

«Мы общались на эту тему с коллегами из ДНР, и пока воздерживаемся от поездки добровольцев в Донбасс», — подчеркнул депутат.

Козенко является представителем «Донецкой Республики» в Крыму с июня 2016 года, когда было подписано соглашение о сотрудничестве между Русской общиной Крыма и ОД «Донецкая Республика».