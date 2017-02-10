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14:34 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов: власти не замечают игорный клуб в центре Балтийска

Врио губернатора Калининградской области также удивился отсутствию кинотеатра в городе.

Источник: РИА "Новости"

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в Балтийске на проспекте Ленина работает игорный клуб. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», Алиханов сообщил в пятницу на оперативном совещании правительства.

«Правоохранительные органы здесь? — поинтересовался он у участников совещания. — Я, конечно, все понимаю, но проспект Ленина город Балтийск… Я очень люблю всех вас — МВД, ФСБ, прокуратуру и так далее, у вас очень сложная работа… Но не заметить на главной улице города игорный клуб, светящийся и днем и ночью? И огромное количество листовок, которые разбрасываются по подъездам по почтовым ящикам граждан, наверное, сложно. Главе администрации, проходя по центральной улице в сторону администрации, наверное, не заметить этот игорный клуб сложно. У меня вопрос риторический — почему в городе есть игорный клуб, но нет кинотеатра? И предприниматели славного города Балтийска озадачены тем, чтобы срубить лес на берегу и построить 16-этажный дом на берегу, а открыть кинотеатр фантазии не хватает. Или фантазеры такие плохенькие? Огромное количество населения в Балтийске, что им, в Калининград ездить в кино? Ну это просто позорище. Там некуда сходить. Вы можете на этом зарабатывать, господа предприниматели и отцы и матери города».

Алиханов предложил «вперед и с песнями» проверять Балтийск.

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