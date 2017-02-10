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14:39 (мск), источник: Publika.md

Молдова предложила «Газпрому» перераспределить исторический долг за газ на 15 лет

Молдова предложила Газпрому перераспределить на 15 лет исторический долг за потребленное голубое топливо.

Источник: AP 2016

Без учета задолженностей приднестровского региона он составляет 500 миллионов долларов. Как сообщил премьер-министр Павел Филип, ожидается, что меморандумом о реструктуризации долга будет подписан уже в ближайшее время.

«В прошлом, 2016 году, Кишинев выполнял обязательства по оплате поставок природного газа. Выплаты составили 100%. Но есть исторический долг, который предстоит реструктурировать на период в 15 лет. Я уверен, что в кратчайший срок меморандум будут принят», -сказал премьер-министр Павел Филип.

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Накануне глава правительства провел встречу с вице-председателем Газпрома Валерием Голубевым. Он сообщил, что жители правого берега Днестра не будет оплачивать газовые долги Приднестровья, ответственность за решение этой проблемы полностью лежит на тираспольской администрации.

«Слишком много спекуляций вокруг этого долга. Это долг за газ, потребленный Приднестровьем. Прямой долг будет передан предприятию ТираспольТрансгаз», — продолжил Павел Филип.

Валерий Голубев, в свою очередь отметил, что передача долга станет возможна, когда Молдова выполнит все взятые на себя обязательства.

К 1 января 2017 года долг за поставленный в Приднестровье газ достиг шести миллиардов долларов. Это почти 90 процентов общей суммы долга Молдовагаз российскому поставщику.

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