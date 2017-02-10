Молдова предложила «Газпрому» перераспределить исторический долг за газ на 15 лет
Молдова предложила Газпрому перераспределить на 15 лет исторический долг за потребленное голубое топливо.
Молдова предложила Газпрому перераспределить на 15 лет исторический долг за потребленное голубое топливо.
Без учета задолженностей приднестровского региона он составляет 500 миллионов долларов. Как сообщил
«В прошлом, 2016 году, Кишинев выполнял обязательства по оплате поставок природного газа. Выплаты составили 100%. Но есть исторический долг, который предстоит реструктурировать на период в 15 лет. Я уверен, что в кратчайший срок меморандум будут принят», -сказал
Накануне глава правительства провел встречу с
«Слишком много спекуляций вокруг этого долга. Это долг за газ, потребленный Приднестровьем. Прямой долг будет передан предприятию ТираспольТрансгаз», — продолжил Павел Филип.
Валерий Голубев, в свою очередь отметил, что передача долга станет возможна, когда Молдова выполнит все взятые на себя обязательства.
К 1 января 2017 года долг за поставленный в Приднестровье газ достиг шести миллиардов долларов. Это почти 90 процентов общей суммы долга Молдовагаз российскому поставщику.