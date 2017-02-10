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15:21 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов раскритиковал качество образования в Пестречинском районе

(Пестречинский район, 10 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На 11-м заседании Совета Пестречинского района по итогам социально-экономического развития за 2016 год и задачах на 2017-й Президент Татарстана Рустам Минниханов высказал критику по качеству образования в муниципалитете.

Источник: ИА Татар-информ

«Я думал, вы себя сильно покритикуете в своем докладе, уважаемый глава. В рейтинге образования ваш район на последнем месте. А вы даже ничего не сказали. Где начальник отдела образования? И как ты себя чувствуешь?», — заявил татарстанский лидер.

«Говорите: построили садик, школу. А результат? Дети будут учиться в красивой школе, но не будут конкурентоспособны, потому что вы их готовите не так, как нужно», — добавил Рустам Минниханов.

Он просил Министерство образования и науки РТ уделить внимание этому вопросу.

«Вы говорили про центр подготовки рабочих профессий, мы это обязательно рассмотрим. Нам надо закреплять людей на месте, но как это делать, если у вас так плохо преподают в школах?», — обратился Президент республики к главе района Эдуарду Диярову.

Он также затронул тему качества питания в детсадах и школах. «Много жалоб от родителей, в том числе в соцсетях», — сказал Рустам Минниханов.

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