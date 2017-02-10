Зампред КНБ прокомментировал назначение Карина

Заместитель председателя КНБ РК высказался о назначении Карина, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

10 февраля в Комитете нацбезопасности приступили к обсуждению проекта госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Казахстане. В обсуждении планировалось участие известного казахстанского политолога Ерлана Карина, который накануне был назначен на должность руководителя РТРК «Казахстан».

«У нас приглашался Ерлан Карин с выступлением. Но буквально вчера состоялось его назначение руководителем госкорпорации», — акцентировал внимание собравшихся зампред КНБ РК Нургали Билисбеков.