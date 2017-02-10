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14:57 (мск), источник: Tengrinews

Зампред КНБ прокомментировал назначение Карина

Казахстанский политолог был заявлен в обсуждении проекта госпрограммы КНБ по противодействию терроризму и экстремизму.

Источник: Tengrinews

Заместитель председателя КНБ РК высказался о назначении Карина, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

10 февраля в Комитете нацбезопасности приступили к обсуждению проекта госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Казахстане. В обсуждении планировалось участие известного казахстанского политолога Ерлана Карина, который накануне был назначен на должность руководителя РТРК «Казахстан».

«У нас приглашался Ерлан Карин с выступлением. Но буквально вчера состоялось его назначение руководителем госкорпорации», — акцентировал внимание собравшихся зампред КНБ РК Нургали Билисбеков.

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Он отметил работу Карина в должности руководителя Казахстанского института стратегических исследований.

«Большой специалист в этой сфере, мы полагаем, что, наверное, это назначение, в определенной степени, позволит усилить работу по профилактике (противодействию терроризму и экстремизму — прим.автора) и на телевидении. (…) Я с ним до этого переговорил, он отметил, что готов участвовать в работе над проектом, он уже работает, чтобы со своими коллегами подвергнуть экспертной оценке разработанный проект госпрограммы», — выразил мнение заместитель председателя КНБ.

Ерлан Карин был назначен председателем правления АО «РТРК «Казахстан» 10 февраля 2017 года. До этого он возглавлял Казахстанский институт стратегических исследований. Ерлан Карин автор ряда книг: «Экстремизм в Центральной Азии» (2000, в соавторстве), «Национальная безопасность Казахстана: иерархия угроз» (2000, в соавторстве), «Внешняя политика Казахстана: выработка новых приоритетов» (2002, в соавторстве).

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