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15:07 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В гордуму Екатеринбурга попытаются пробиться 11 человек

Самовыдвиженец лишь один.

Избирком Екатеринбурга завершил регистрацию кандидатов на довыборы в гордуму. В гонке остались 11 человек, 8 выбыли.

По одномандатному избирательному округу № 8 баллотируются Павел Андреев («Справедливая Россия»), Григорий Вихарев (ЛДПР), Михаил Смоляков («Единая Россия»), Святослав Штукин (КПРФ) и Александр Кислых («Российская партия пенсионеров за справедливость»).

По одномандатному избирательному округу № 14 регистрацию успешно прошли Евгений Кеосьян (ЛДПР), Юрий Оносов («Справедливая Россия»), Владимир Стругов («Единая Россия»), Евгений Старокожев (КПРФ), Светлана Степанова («Российская партия пенсионеров за справедливость») и самовыдвиженец Владимир Смирнов.

Как пояснил «Уралинформбюро» председатель горизбиркома Илья Захаров, шестеро из ранее выдвинувшихся кандидатов сами отказались от участия, признав, что не сумеют собрать необходимое количество голосов в свою поддержку. Еще двое — Денис Порядин и Владимир Горбачев — предоставили нужное количество подписей, но часть из них была признана недействительной.

С 18 февраля начнется активная агитационная кампания через СМИ. Голосование состоится 18 марта.

Довыборы в гордуму Екатеринбурга проводятся в связи с освобождением двух мест осенью 2016 года: Игорь Володин избрался в Заксобрание Свердловской области, Светлана Учайкина возглавила региональное министерство культуры.

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