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17:25 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханова не устроили последние поправки в закон об особой зоне в Калининградской области

Правительство Калининградской области не устроили последние поправки в закон «Об особой экономической зоне», которые Минэкономразвития РФ представило накануне. Об этом сообщил в пятницу врио губернатора Антон Алиханов, отвечая на вопросы представителей СМИ, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

Источник: Новый Калининград

«Последние поправки — они нас не устраивают, хочу сказать. Сейчас коллеги из нашего министерства экономики смотрят, и будем через бизнес, еще как-то нашу позицию доводить, потому что, по нашему мнению, тот текст, который мы увидели, не соответствует тем договоренностям, которые были приняты на согласительном совещании в Правительстве РФ», — сказал Алиханов.

Он отметил, что региональные власти не согласны с позицией, которая предлагает заменить льготы по социальным платежам во внебюджетные фонды на компенсации по этим платежам.

«Это было протокольное поручение проработать вопрос перевода (пониженных платежей на компенсации — прим. “Нового Калининграда.Ru”). Если у нас в части текущих законов относительно ТОРов есть позиция, что это не компенсаторика, а льгота, то пока соответствующие изменения в ТОРы не внесены, мы бы хотели, чтобы в отношении и нас применялся ровно такой же режим, что применяется в отношении других территорий. То есть такой единый подход. Почему мы должны быть хуже, я, если честно, не сильно понимаю. Тем более поручение относительно ТОРов уже давались и были все согласия на то, что в Калининграде можно создать территорию опережающего развития, — рассказал Алиханов. — Тот формат, который предлагали мы и на котором в итоге и сошлись — что льготы предоставляются резидентам ОЭЗ, он вполне соответствует смыслу и духу тех льгот, которые предоставляются в ТОР. Это должен быть не компенсаторный механизм, а через льготы, по крайней мере, до тех пор, пока такой механизм не будет разработан».

На вопрос о том, с чем связано внесение подобных поправок в калининградский закон, Антон Алиханов ответил, что «это творчество коллег». «Знаю даже имя и фамилию этого человека в федеральном ведомстве. Мы позицию будем защищать и, думаю, своего добьемся», — заключил врио губернатора.

Напомним, Министерство экономического развития РФ представило очередной вариант поправок в закон «Об особой экономической зоне в Калининградской области», в котором было предложено заменить пониженные социальные выплаты для резидентов ОЭЗ на компенсации затрат на страховые взносы.

При этом по итогам согласительной комиссии, которая прошла в Правительстве РФ под руководством вице-премьера Дмитрия Козака в конце декабря 2016 года, было принято решение одобрить снижение для резидентов ОЭЗ страховых взносов в Пенсионный, фонд Обязательного медицинского страхования и фонд Социального страхования. Однако в итоговом протоколе комиссии Минтруду и Минздраву было дано поручение проработать вопрос о замене льгот по сниженным платежам в государственные внебюджетные фонды целевыми субсидиями.

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