Семашко срочно улетел в Москву на газовые переговоры
Об этом стало известно на итоговом заседании коллегии Беллегпрома. Прибывший на заседание представитель Совмина рассказал, что
Об этом стало известно на итоговом заседании коллегии Беллегпрома. Прибывший на заседание представитель Совмина рассказал, что
МИНСК, 10 фев — Sputnik.
В пятницу в Минске прошла итоговая коллегия концерна, на которой от правительства должен был присутствовать Семашко.
«К сожалению, произошла нестандартная ситуация. Владимир Ильич Семашко не может присутствовать, он вылетел в Москву и приносит свои извинения», — сказал Ефимчик, открывая заседание коллегии.
Со своей стороны присутствовавший на заседании представитель от Совмина уточнил, что Семашко вылетел в Москву по приглашению российской стороны, и его отъезд был срочным.
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Как ранее сообщал Sputnik, Москва и Минск уже больше года ведут нефтегазовый спор. Последние переговоры