Семашко срочно улетел в Москву на газовые переговоры

В пятницу в Минске прошла итоговая коллегия концерна, на которой от правительства должен был присутствовать Семашко.

«К сожалению, произошла нестандартная ситуация. Владимир Ильич Семашко не может присутствовать, он вылетел в Москву и приносит свои извинения», — сказал Ефимчик, открывая заседание коллегии.

Со своей стороны присутствовавший на заседании представитель от Совмина уточнил, что Семашко вылетел в Москву по приглашению российской стороны, и его отъезд был срочным.

В пресс-службе правительства Sputnik подтвердили, что правительственная делегация во главе с вице-премьером Семашко вылетела в Москву на переговоры. «Но никакой срочности нет. Это обычная рабочая командировка. В распоряжении премьер-министра о командировании указано, что она продлится до 12 февраля», — сказал агентству пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич.