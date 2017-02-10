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15:04 (мск), источник: Sputnik.by

Семашко срочно улетел в Москву на газовые переговоры

Об этом стало известно на итоговом заседании коллегии Беллегпрома. Прибывший на заседание представитель Совмина рассказал, что вице-премьер улетел срочно и по приглашению российской стороны.

МИНСК, 10 фев — Sputnik. Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, курирующий от белорусской стороны ход нефтегазовых переговоров с Россией, вылетел в Москву, сообщил председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик.

В пятницу в Минске прошла итоговая коллегия концерна, на которой от правительства должен был присутствовать Семашко.

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«К сожалению, произошла нестандартная ситуация. Владимир Ильич Семашко не может присутствовать, он вылетел в Москву и приносит свои извинения», — сказал Ефимчик, открывая заседание коллегии.

Со своей стороны присутствовавший на заседании представитель от Совмина уточнил, что Семашко вылетел в Москву по приглашению российской стороны, и его отъезд был срочным.

В пресс-службе правительства Sputnik подтвердили, что правительственная делегация во главе с вице-премьером Семашко вылетела в Москву на переговоры. «Но никакой срочности нет. Это обычная рабочая командировка. В распоряжении премьер-министра о командировании указано, что она продлится до 12 февраля», — сказал агентству пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич.

Как ранее сообщал Sputnik, Москва и Минск уже больше года ведут нефтегазовый спор. Последние переговоры вице-премьеров двух стран Владимира Семашко и Аркадия Дворковича в минувшую субботу прошли без результатов. Позднее Дворкович отмечал, что по тем предложениям, которые были предложены белорусской стороной, договориться не удалось. Тем не менее, в Москве ждут новых предложений белорусских коллег, а также полной оплаты Минском газового долга в размере 550 миллионов долларов.

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