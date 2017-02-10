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15:25 (мск), источник: Российская газета

Предвыборный ролик Марин Ле Пен стал хитом социальных сетей

Прошло всего лишь несколько дней после того, как лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен выпустила свой предвыборный ролик, а он уже стал хитом социальных сетей во Франции и, судя по всему, также за ее пределами.

Источник: AFP 2016

Свыше миллиона человек просмотрели его в Facebook, около 500 тысяч в Twitter. Это уже не говоря о тех сторонниках Нацфронта, кто знакомился с клипом на партийном сайте.

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В клипе, снятом в лучших традициях голливудских трейлеров, главных действующих лица два — Марин Ле Пен и Франция, которой с самых первых секунд она объясняется в любви.

«Сколько помню себя, всегда чувствовала неразрывную, страстную связь с нашей страной, ее историей. Я люблю Францию всем сердцем, всеми фибрами души. Тысячелетнюю нацию, которая никогда не сдается, гордый народ, который никогда от себя не отрекается», — говорит Марин Ле Пен на фоне океанского побережья Атлантики и торжественно-тревожной музыки. Небольшая деталь и намек: в кадре рядом с харизматической блондинкой с развивающимися на ветру волосами спасательный круг на стенде из тех, что муниципальные власти прибрежных городов держат на пляжах.

Далее Марин Ле Пен перемещается в уютную домашнюю обстановку. Мягкий приглушенный свет настольных ламп. Перелистывая альбом с фотографиями, на которых она — маленькая девочка, смеющийся подросток, красивая девушка, а затем и мать с ребенком на руках, Марин Ле Пен с тревогой в голосе говорит, что ее, как и миллионы родителей беспокоит, какое наследство достанется детям, в каком состоянии окажется мир в ближайшие годы.

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Назвав главным врагом Франции исламистский фундаментализм, который, по ее словам, «расползается по нашей стране», лидер Национального фронта дает понять, что сделает все, чтобы защитить соотечественников, грядущие поколения от этой чумы.

А вот Марин Ле Пен в адвокатской мантии. Получив юридическое образование, в течение ряда лет работала на этом поприще. Ее закадровый голос сообщает о «приверженности гражданским правам и свободам», которые всегда готова отстаивать.

Характерная особенность предвыборного ролика в том, что в нем крайне редки виды партийных митингов, многотысячных собраний единомышленников Марин Ле Пен. Появляясь в парижском бистро за чашкой кофе, прогуливаясь по столичной площади Трокадеро, что напротив Эйфелевой башни, Марин Ле Пен дает понять, что она такая, как все, а то, что больше всего волнует французов, ей близко и понятно. «Идет ли речь о насилии, бедности, затронувшей многих французов, я ощущаю людские страдания как собственные», — делится Марин Ле Пен.

В клипе Марин Ле Пен — человек действия, встречается ли с избирателями или в свойственной ей манере энергично выступает на пресс-конференции. Кстати, ее полемическое мастерство признают самые яростные противники.

Кульминационный момент ролика — это когда лидер Нацфронта говорит о важности выбора, который французским избирателям предстоит вскоре сделать

Марин Ле Пен убеждена, что речь идет о решении, имеющем «цивилизационное значение».

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«Хотите ли продолжать с теми, кто вам лжет и предает вас, или поддержите тех, кто готов навести порядок во Франции?», — ставит Марин Ле Пен вопрос ребром, крепко держа в руках штурвал яхты, разрезающей неспокойную океанскую пучину.

Она готова взяться за эту тяжелую, ответственную работу. «Да, я хочу навести во Франции порядок, став главой государства, — торжественно заявляет руководитель Нацфронта и добавляет: Я сделаю это от вашего имени. От имени народа».

«От имени народа» — это лозунг предвыборной кампании Марин Ле Пен, которая по всем опросам общественного мнения возглавляет тройку фаворитов президентского марафона в апреле-мае этого года.

Комментарии
1
игорь карпеев
Франция хочет обрести саму себя .Марин ! только вперёд ,только вперёд ! Вы и ваши соотечественники станете образцом нового мира ,мира без колонизации и порабощения эксплуатацией капитализма .Помогите нам ,верните эпоху цветов ,прогоните эпоху поминок,сделаем это вместе. Англия и Трамп -вам примеры борьбы с монополистами.
Пишу эти строки под инструментальную музыку замечательного немецкого кинокомпозитора (Ханс ,Флориан,Циммер ) -Багровый прилив ,главная тема и Скала ,главная тема.( замечательные фильмы замечательные актёры в них :Джин Хэкмен ,Дензел Вашингтон ,Шон Коннери ,Николас Кейдж ...
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