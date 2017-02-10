Предвыборный ролик Марин Ле Пен стал хитом социальных сетей

Источник: AFP 2016

Свыше миллиона человек просмотрели его в Facebook, около 500 тысяч в Twitter. Это уже не говоря о тех сторонниках Нацфронта, кто знакомился с клипом на партийном сайте.

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В клипе, снятом в лучших традициях голливудских трейлеров, главных действующих лица два — Марин Ле Пен и Франция, которой с самых первых секунд она объясняется в любви. «Сколько помню себя, всегда чувствовала неразрывную, страстную связь с нашей страной, ее историей. Я люблю Францию всем сердцем, всеми фибрами души. Тысячелетнюю нацию, которая никогда не сдается, гордый народ, который никогда от себя не отрекается», — говорит Марин Ле Пен на фоне океанского побережья Атлантики и торжественно-тревожной музыки. Небольшая деталь и намек: в кадре рядом с харизматической блондинкой с развивающимися на ветру волосами спасательный круг на стенде из тех, что муниципальные власти прибрежных городов держат на пляжах.

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Далее Марин Ле Пен перемещается в уютную домашнюю обстановку. Мягкий приглушенный свет настольных ламп. Перелистывая альбом с фотографиями, на которых она — маленькая девочка, смеющийся подросток, красивая девушка, а затем и мать с ребенком на руках, Марин Ле Пен с тревогой в голосе говорит, что ее, как и миллионы родителей беспокоит, какое наследство достанется детям, в каком состоянии окажется мир в ближайшие годы.

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Назвав главным врагом Франции исламистский фундаментализм, который, по ее словам, «расползается по нашей стране», лидер Национального фронта дает понять, что сделает все, чтобы защитить соотечественников, грядущие поколения от этой чумы. А вот Марин Ле Пен в адвокатской мантии. Получив юридическое образование, в течение ряда лет работала на этом поприще. Ее закадровый голос сообщает о «приверженности гражданским правам и свободам», которые всегда готова отстаивать. Характерная особенность предвыборного ролика в том, что в нем крайне редки виды партийных митингов, многотысячных собраний единомышленников Марин Ле Пен. Появляясь в парижском бистро за чашкой кофе, прогуливаясь по столичной площади Трокадеро, что напротив Эйфелевой башни, Марин Ле Пен дает понять, что она такая, как все, а то, что больше всего волнует французов, ей близко и понятно. «Идет ли речь о насилии, бедности, затронувшей многих французов, я ощущаю людские страдания как собственные», — делится Марин Ле Пен. В клипе Марин Ле Пен — человек действия, встречается ли с избирателями или в свойственной ей манере энергично выступает на пресс-конференции. Кстати, ее полемическое мастерство признают самые яростные противники.

Кульминационный момент ролика — это когда лидер Нацфронта говорит о важности выбора, который французским избирателям предстоит вскоре сделать

Марин Ле Пен убеждена, что речь идет о решении, имеющем «цивилизационное значение».