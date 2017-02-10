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15:26 (мск), источник: dostup1.ru

Экс-председатель реготделения партии в Челябинске подозревается в злоупотреблении

По данным следствия, он потратил на незаконный предвыборный пиар 5 млн рублей.

Бывший председатель Челябинского регионального отделения политической партии подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями — по данным следствия, он незаконно потратил на предвыборный пиар 5 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя СУ СКР по области Владимира Шишкова.

«По версии следствия, в 2016 году подозреваемый, зная, что на счетах регионального отделения партии нет необходимых денежных средств, и в нарушение требований закона о необходимости согласования гражданско-правовых договоров на сумму более 100 тыс. рублей, единолично принял решение о заключении договоров по изготовлению и размещению рекламных материалов на сумму свыше 5 млн рублей», — рассказал Шишков.

По данным АН «Доступ», в роли подозреваемого оказался бывший омбудсмен Челябинской области Алексей Севастьянов, возглавлявший реготделение «Родины» весной-летом 2016 года. В настоящее время в арбитражном суде Челябинской области рассматриваются четыре иска от предприятий, заявивших, что «Родина» не рассчиталась за оказанные услуги наружной рекламы во время предвыборной кампании в Госдуму в 2016 году.

Сейчас в отношении бывшего председателя реготделения партии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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