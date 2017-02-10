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15:25 (мск), источник: ИА Башинформ

Наша цель — к 2020 году быть в пятерке регионов-лидеров сельхозпроизводства — Рустэм Хамитов

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ"/. 10 февраля в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на расширенном совещании, посвященном итогам деятельности агропромышленного комплекса за 2016 год, задачам на 2017 год и подготовке к весенне-полевым работам.

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В нём приняли участие члены Правительства РБ, депутаты Государственного Собрания — Курултая РБ, представители министерств и ведомств, главы муниципалитетов, руководители предприятий и учреждений.

Глава региона отметил, что в 2016 году удалось сохранить положительную динамику сельхозпроизводства. Его рост составил 100,8 процента, что, тем не менее, ниже показателей по Приволжскому федеральному округу (106,2 процента) и в целом по России (104,8 процента).

— Считаю, что это не наш уровень. Мы можем и должны работать лучше. У нас есть чёткие ориентиры и приоритеты движения вперёд, — сказал Рустэм Хамитов. — Месяц назад мы приняли Стратегию развития отрасли до 2020 года. Обозначили для себя цель — быть в пятёрке регионов-лидеров сельскохозяйственного производства. Задачи поставлены очень высокие, но достижимые с учётом наших возможностей. У нас есть резервы и опорные «точки роста». Надо активно строить работу по-новому, на основе современных бизнес-подходов, проектного управления, науки и передовых агротехнологий, менять само отношение к отрасли.

Согласно Стратегии, в ближайшие четыре года планируется увеличить общий объём производства сельхозпродукции со 166 млрд до 230 млрд рублей, повысить выработку на одного работника с 1 млн до 2 млн рублей, увеличить долю производства продукции в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах с 49 до 60 процентов.

— В развитии АПК надо идти в первую очередь от экономики, анализа факторов роста или снижения сельхозпроизводства, условий повышения производительности труда, заработной платы, — отметил Рустэм Хамитов. — Надо ориентироваться на рынок, реальные запросы потребителей, выращивать и перерабатывать продукцию, которая сегодня наиболее востребована и приносит наибольший доход. Площадками для освоения эффективных моделей работы должны стать успешные сельхозпредприятия.

Руководитель региона особо подчеркнул, что бюджетная поддержка не должна рассматриваться как главный источник развития.

— Господдержку мы будем оказывать в первую очередь эффективным хозяйствам, тем, кто разумно строит агробизнес, где есть хорошие результаты, рентабельность, движение вперёд, — заявил Рустэм Хамитов. — Там, где показатели продуктивности, выработка на одного работника останутся низкими, соответственно, поддержка будет минимизирована. Надо учиться работать по законам рынка — грамотно и экономно, получать хороший эффект при наименьших затратах.

Глава республики отметил необходимость внедрения в АПК технологий проектного управления.

— Проектные центры, офисы должны быть и в сельском хозяйстве. Не «штабы», как сегодня, которые каждый год героически борются за посевную и урожай, а эффективные аналитические структуры, способные обеспечить грамотное планирование, управление процессами, сопровождение инвестпроектов и т.д., — сказал Рустэм Хамитов. — Особая роль в этой части отводится организации работы на уровне муниципальных районов.

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