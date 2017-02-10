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15:19 (мск), источник: УНИАН

Гройсман назвал плюсы повышения минимальной зарплаты

По его словам «минималка» в 3200 гривен обеспечит дополнительный рост экономики Украины на 0,5%.

Источник: УНИАН

Повышение минимальной заработной платы, введенное с 1 января 2017 года, станет залогом повышения средней зарплаты по стране и, таким образом, обеспечит дополнительный рост экономики Украины на 0,5% при сохраняющемся прогнозном показателе инфляции 8% плюс-минус 2%.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

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«Что касается повышения минимальной зарплаты с 1 января 2017 года — оно положительно отразится на росте экономики. Мы ожидаем, что только от этого решения мы будем иметь порядка 0,5% роста ВВП. Кроме того, мне приятно отметить, что Нацбанк оставляет прогноз инфляционных процессов в размере 8% “плюс минус” 2%. То есть, корректировка показателя инфляции даже до 9% никак не отразится на развитии национальной экономики», — сказал Гройсман.

«Это хороший прогноз, и мы будем видеть, что реальная зарплата растет, мы уменьшим дефицит Пенсионного фонда, что станет условием создания в Украине справедливой пенсионной системы. То есть, мы от этого решения (повышения минимальной зарплаты — УНИАН) ждем качественного влияния на экономику», — отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, с 1 января текущего года в Украине вступила в силу норма о повышении минимальной заработной платы до 3200 грн. Дополнительный объем бюджетных расходов на обеспечение повышения минимальной зарплаты, по оценкам правительства, составит свыше 40 млрд грн. Кроме того, с начала года вступили в силу законодательные нормы, которыми среди прочего предусматривается введение штрафа за выплату зарплат «в конверте» в размере 100 минимальных заработных плат.

По оценкам правительства, соблюдение нормы о повышении минимальной зарплаты позволит не только вывести социальное обеспечение граждан страны на новый уровень — путем улучшения условий оплаты труда и повышения уровня доходов, но также вывести из тени тот сектор экономики, где выплачиваются зарплаты в конвертах.

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